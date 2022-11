Fans se quedan con ganas de saludo de Harry Styles

Decenas de fans de Harry Styles esperaron, sin éxito, a que el cantante se dejara ver tan sólo por unos minutos para saludarlos en la entrada del hotel en que se hospeda en la Ciudad de México.

Tras más de tres horas bajo el sol del mediodía, una camioneta blindada, donde supuestamente iba el intérprete de “Sign of the times”, salió rápidamente sin detenerse ni un momento, pero eso no inhibió los gritos de emoción de sus seguidores por haber “presenciado” la visita del músico.

Entre ellos estaba David y Emiliano, el primero con tatuajes en su brazo en honor no sólo a Harry sino a los otros exintegrantes de One Direction; el segundo llevaba un cómic de Marvel en el que aparece Eros, personaje que Styles interpretó en Eternals.

Cinthya llevó a su hija Fernanda. “Me hice fan de ellos por mi hija. Los veo (a los exOne direction) bien tiernos”, compartió.

Harry ofreció un concierto la noche de ayer en el Foro sol, recinto al que regresará hoy como parte de su Love on tour, por ello, desde horas antes del concierto, los alrededores del foro se pintaron de plumas de colores, sombreros y corazones rosas de los fanáticos que acudieron vestidos en honor al británico. Las banderas de la comunidad LGBT+ también estuvieron presentes.

“La música de Harry fue como un refugio cuando me sentía mal. Traemos las banderas porque nosotras las podemos alzar y él no puede”, señaló Paola.



Ana Rodríguez y Sofía Seade se identifican con la alegría de Harry. Foto: Araceli García / EL UNIVERSAL



Fans alzaron con orgullo las banderas de la comunidad LGBT+ y carteles para Harry. Foto: Araceli García / EL UNIVERSAL



Cinthya (der) acompañó al hotel a su hija Fernanda (centro) para ver a su ídolo. Foto: Araceli García / EL UNIVERSAL