Fans reclaman a The last of us por su estabilidad emocional

El séptimo capítulo de la popular serie de HBO Max, “The last of us”, estuvo cargado de nostalgia y melancolía con la historia del pasado de la protagonista, Ellie (Bella Ramsey).

La joven que ha hecho la travesía a través del mundo apocalíptico lleno de infectados junto a Joel (Pedro Pascal) está en un momento crucial para seguir adelante después de que fueron atacados por enemigos.

Ahora, tras encontrar resguardo, hubo oportunidad para recordar la historia de Ellie cuando estaba en la zona de cuarentena de donde fue secuestrada al inicio de la trama.

En redes sociales los fans de la serie de Neil Druckmann aplaudieron este capítulo como uno de los más fieles al videojuego homónimo en el que está basada, pues aparece el personaje de Riley (Storm Reid), que es la mejor amiga de Ellie.

Leer también: ¿Qué es el review bombing? El fenómeno que afecta a la serie de HBO ‘The last of us’



¡La serie más fiel a un vídeo juego! The Last of Us. pic.twitter.com/G4WxystfWm — Indie 505 (@Indie5051) February 27, 2023

Fans se dicen “masoquistas”

Además de escenas idénticas a las que jugaron los gamers de este videojuego, también hubo quienes comentaron acerca de lo emocional que han sido los últimos capítulos, sin ser este la excepción y hubo quienes se auto señalaron de “masoquistas” por seguir interesados en la historia que cada domingo, con el estreno de un episodio nuevo los deja con sentimientos de frustración y tristeza por las tramas y los personajes a los que sigue.



Creo que a este punto nunca voy a recuperarme del trauma emocional que me va a dejar the last of us #TLOU #TheLastOfUs pic.twitter.com/lVJ8NkKBxY — piña colada (@millenniaaasls) February 27, 2023

A este paso ya es masoquismo seguir viendo The Last of Us. Qué afán de pisotearme emocionalmente cada semana pic.twitter.com/jbZvDTCGYJ — Edd (@eddurim) February 27, 2023

OTRO CAPÍTULO MÁS QUE ME DEJA CON EL CORAZÓN ROTO, THE LAST OF US DEJA DE HACE LLORAR BASTA pic.twitter.com/2BY2KtYMMw — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) February 27, 2023

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

mahc