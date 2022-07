Fans del Barcelona reciben a Piqué con famosa canción de Shakira

Entre los rumores de infidelidad, la pelea legal por sus hijos y las declaraciones de sus amigos y familiares, la ruptura de Shakira y Gerard Piqué se ha convertido en un uno de los temas más populares de los últimos meses.

La pareja hizo oficial su separación el pasado 4 de junio, a través de un comunicado oficial que fue difundido por la artista colombiana, y desde entonces; se han mantenido en total hermetismo, incluso, decidieron retomar sus vidas y mientras la cantante se encuentra trabajando en Estados Unidos, el futbolista ya regresó a las canchas.

Sin embargo, no fue muy bien recibido por sus propios seguidores y para muestra de ello está un video que ya circula en las redes sociales, en el que prácticamente fue “trolleado”.

En la grabación de escasos minutos se puede ver a Piqué saliendo del Camp Nou, pero en lo que va manejando su coche, uno de sus fans decide ponerle de fondo una estrofa de “Inevitable”, un icónico tema de Shakira, incluso le grita: “¡Vaya temazo!”, esperando atraer la atención del astro.

El español, por su parte, evitó a toda costa cualquier contacto con las personas que lo rodeaban y se limitó a llevar sus manos a la boca y morder sus labios como respuesta.

¿Qué relación tiene Piqué y esta canción de Shakira?

Lo que más llamó la atención de los usuarios es que este tema fue justo el que la colombiana le dedicó al padre de sus hijos durante uno de sus conciertos del 2011, incluso, cambió la letra frente al público, como un acto de amor.

En ese entonces Shakira se encontraba de tour por España, así que aprovechó que Piqué estaba entre el público y justo cuando cantaba la parte que dice: “Si es cuestión de confesar no sé preparar café y no entiendo de futbol”, paró la música y decidió modificarla: “Si es cuestión de confesar, gracias al número tres ahora entiendo de futbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol. Y para ser más franca nadie piensa en ti, como lo hago yo, porque tú eres distinto”, cantó.

