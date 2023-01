La página de Ticketmaster no solo presentó anomalías para la compra de boletos del concierto de Taylor Swift, Grupo Firme o Bad Bunny, pues ahora son algunos de los fanáticos de RBD quienes se están quejando en Twitter luego de que se agotaran rápidamente las entradas en el segundo día de venta preferencial.

Si bien la empresa publicó en su perfil de Facebook, con anticipación, los tips a seguir para asegurar los boletos y disfrutar del regreso a los escenarios de Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, los seguidores reportaron que se quedaron en la fila virtual sin conseguir su objetivo.

Este jueves 26 de enero inició la preventa para los clientes con tarjeta Citibanamex; a las 12 comenzó la venta Spotify mientras que solo dos horas después dará paso a la preventa general.

Ante esto, los internautas explicaron que la página nuevamente presentó problemas y no los dejó comprar las entradas.

Incluso se quejaron de las enormes filas virtuales que también impidieron acceder a los boletos.

Uno de los usuarios reveló que a pesar de tener el código especial de Spotify y el de Priority Banamex tampoco alcanzó, además otros escribieron inconformes que solo iban algunos segundos de la venta y llevaba 20 minutos sin moverse la fila.

La historia también se repitió ayer cuando se agotaron los boletos en solo 8 minutos y llevó a los RBD a anunciar otra fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que luego de la desastrosa venta de Ticketmaster para el concierto de Swift, el año pasado, los senadores estadounidenses cuestionaron a la empresa sobre su dominio en las ventas, ya que el monopolio tiene el 70% de los mercados de conciertos, de acuerdo con la demócrata Amy Klobuchar.

¿Cuáles son los costos para el concierto de RBD?

NAR C $660

VER C $1, 188

NAR B $900

VER B $1, 740

NAR A $ 1, 068

VER A $ $2, 100

GRAL B $1, 188

PLA E $2, 388

PLA D $3, 180

PLA C $3, 720

PLA B $4, 740

PLA A $5, 940

La banda iniciará la gira en Texas, viajará a Brasil y concluirá en Ciudad de México el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año.



Foto: Sergio Suarez, Archivo El Universal

