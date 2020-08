Faltan pocas horas para el S&M2 de Metallica y aquí te decimos qué te espera

Faltan pocas horas para que los seguidores de Metallica puedan escuchar S&M2, el nuevo material en vivo que la banda estadounidense grabó junto a la Sinfónica de San Francisco.

Los conciertos de esta "gira" fueron los últimos que James Hetfield y compañía realizaron antes de que cancelaran su tour mundial debido a la rehabilitación del vocalista y a la pandemia del Covid-19.

Hasta el momento, el grupo de thrash metal ha dado un adelanto de lo que se vendrá en el disco con los estrenos de "No Leaf Clover", "For Whom The Bell Tolls", "Moth Into Flame", "Nothing Else Matters" y "All Within My Hands".

S&M2 se conformará de 20 temas, los cuales 18 serán de las favoritas de los seguidores de Metallica y dos que fueron escogidas especialmente por Michael Tilson Thomas, director de la orquesta de San Francisco.

El actor Jason Momoa ha sido de los primeros en conseguir el material y lo presumió a través de las redes sociales.

"Fue sorprendente verlo (el concierto) con mis hijos. Si tú eres un fan de Metallica, eres un fan de Momoa, eso es lo que necesitas saber...soy un gran admirador", reveló el protagonista de Aquaman, mientras se puede ver al baterista Lars Ulrich y a un miembro de la orquesta tocar "(Anesthesia) Pulling Teeth", tema que inmortalizó al fallecido bajista Cliff Burton.

"S&M2" será el sexto material en vivo en la historia de Metallica, luego de los lanzamientos de "Live Shit: Binge & Purge", "S&M", "Orgullo, Pasión y Gloria: Tres Noches en la Ciudad de México", "The Big Four: Live from Sofia, Bulgaria" y "Helping Hands".

Fue el 23 de noviembre de 1999 cuando los californianos mostraron por primera vez al mundo los resultados de unir sus canciones con la orquesta Sinfónica de San Francisco.

Dicho recital se grabó en abril del mismo año en el Berkeley Community Theatre y contó con un total de 21 canciones, donde destacan "The Call of Ktulu", "Master of Puppets" y "Battery", además de "No Leaf Clover" y "Human", las que en ese entonces fueron inéditas.

Este lunes, la banda angelina cerró con broche de oro sus llamados #MetallicaMondays, que ofrecieron en su canal de YouTube desde el inicio de la pandemia, y que se trataba de subir videos de sus tocadas favoritas y el último fue el concierto que dieron en México en 2017 en el Foro Sol.

