La legendaria cantante de jazz y R&B, Marlena Shaw, falleció el viernes por la tarde a los 81 años, dijo su hija Marla en un video que publicó en su Facebook ayer.

Es principalmente conocida por su canción “California soul”, tema originalmente interpretado por The Messengers, que en su voz de ella se hizo clásico. Shaw también tuvo otros éxitos, incluidos “Feel like making love” e “Is you or is you ain’t my baby”, otra canción que versionó y que le valió un premio Grammy en 1990.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.