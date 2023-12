Fallece conocida actriz de "Mentes Criminales" en plena navidad

La actriz estadounidense Casey Kramer, reconocida por su participación en series y películas como "Mentes criminales", "Dexter" y "Detrás del candelabro", falleció el pasado 25 mientras celebraba la Navidad.

Según informes de "The Hollywood Reporter", su hermana Kat Kramer detalló que la causa de su muerte fue natural y ocurrió en su residencia en Chicago.

Kramer, con vínculos tempranos en el mundo del entretenimiento, era hija de Stanley Kramer, renombrado director de películas como "El juicio de Núremberg".

El debut cinematográfico de Casey ocurrió en 1979 junto a Dick Van Dyke en "Más allá del amor", bajo la dirección de su padre. Además de su notable presencia en la pantalla grande, la artista dejó una huella significativa en la televisión con su participación en el drama "Falcon Crest" y "The Young and the Restless". La artista también incursionó en el teatro de Los Ángeles, desempeñándose como actriz y directora.

Nacida el 28 de diciembre de 1955 en Los Ángeles, Casey Lise Kramer proviene de una familia relacionada al mundo cinematográfico. Su madre, Anne Pearce, destacó como escritora y ejecutiva cinematográfica. El matrimonio de sus padres, celebrado en 1950, perduró hasta su divorcio en 1963.

