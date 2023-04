Fallece a los 96 años Farnesio de Bernal, el actor que trabajó con Cantinflas y Anthony Hopkins

El actor Farnesio de Bernal, quien colaboró en cerca de un centenar de producciones entre ellas la película “Pecado original”, al lado de Angelina Jolie y Antonio Banderas, falleció este viernes.

Contaba con 96 años de edad, habiendo trabajado por última vez para la pantalla en 2016, cuando fue llamado para la serie "Un día cualquiera".

Pero siguió en el teatro, su pasión, pues todavía en 2020 de manera virtual presentó el monólogo “Sobre el daño que hace el tabaco… y algo más”, adaptación que el primer actor del clásico del escritor ruso Antón Chéjov.

“Vivirá en nuestro recuerdo siempre”, escribió en redes sociales el realizador Luis Vélez.

Nacido en Michoacán, Farnesio inició su carrera a finales de los 60 con pequeñas apariciones en filmes como “Su excelencia”, protagonizada por Mario Moreno “Cantinflas” y “Bajo el imperio del hampa”, bajo la dirección de Manuel M. Delgado.

"Estoy muy contento de haber podido hacer todo lo que he hecho".



Los integrantes de la CNT celebramos la vida de nuestro querido Farnesio de Bernal.



Estudió tres años de la carrera de arquitectura sólo por complacer a su padre; también quiso ser pianista y tomó clases en una escuela particular, pero al final se decantó por la actuación.

En los años 50 fue a Cuba y compró una cámara fotográfica, con la cual se le despertó una gran pasión.

“Se me amanecía haciendo experimentos a la hora de revelar”, recordó a EL UNIVERSAL en una entrevista de 2011.

Durante gran parte de su vida cargó con su cámara a todos lados, siendo su compañeros de la Compañía Nacional de Teatro, donde pasó gran parte de su carrera, sus modelos.

La trayectoria de Farnesio de Bernal

Trabajó con Anthony Hopkins en “One man’s war”, Antonio Aguilar en “Emiliano Zapata” y Arturo Ripstein en “El Santo Oficio”. También en “Las poquianchis”, “Reed: México insurgente” y “La mujer de Benjamín”, actuación por la que obtuvo el premio Ariel a Mejor Actor de Cuadro.

En su carrera recibió la medalla de Bellas Artes por su trayectoria sobre los escenarios.

“No hay que creerse al personaje, hay que ser el personaje”, dijo De Bernal en una entrevista para Canal Once.

“La edad me ha dado seguridad, me gusta lo que hago, y si hay algo que hago mal me lo dicen y lo acepto”, agregó en esa ocasión.

La Asociación Nacional de Actores y la Compañía Nacional de Teatro han externado sus condolencias.

La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro Compañero Farnesio de Bernal.

