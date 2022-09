Fabiola Campomanes supera violencia de expareja y combate la ansiedad

La actriz Fabiola Campomanes explicó que hace tiempo presentó ataques de ansiedad, pero con terapia y ejercicio ha podido salir adelante de sus crisis, por eso considera que es importante normalizar el que se hable de esto, para entender y ser empáticos ante una situación como ésta.

"Pero no es sólo con terapia, si yo como ser humano no me hubiera atrevido a hacerme responsable por lo que estaba pasando, por lo que había vivido, creo que no hubiera habido un cambio en mí y en mi entorno, porque esa es la magia que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer", dijo Campomanes.

Fabiola se siente satisfecha de haber canalizado todo lo que sentía a través del podcast Adicta, el cual creó al lado de su psicóloga Fabiola Anaya, porque gracias a este trabajo muchas mujeres que vivieron violencia igual que ella, se acercaron para pedirle ayuda.

"Es parte de mi responsabilidad salir y decir, también esto me pasa a mí como le pasa a muchas, pero también me atrevo a hablarlo con total verdad, sobre todo porque sé que hay gente allá afuera que se puede sentir igual que yo".

La actriz explicó que la compesación que su expareja Jonathan Isalas debió pagarle, como resultado de la demanda que ella interpuso en su contra por violencia, ya fue cubierta y de esta forma quedan en paz, pero aseguró que ella no hizo esto por obtener un beneficio económico.

"No me gusta hablar de dinero porque para eso trabajo, para solventar mis gastos, para mantener una casa al igual que mucha gente; yo confió en la justicia y a mí lo que me interesaba es que de alguna manera alguien pudiera decir, esto estuvo mal, porque te pueden tachar de muchas cosas, pero que te digan 'esto estvo mal', que ya no seas tú la que digas, 'estuvo mal lo que me hiciste', sino que venga la autoridad y diga, 'oye, lo que hiciste estuvo mal', eso es importantísimo", comentó Campomanes.

Hace dos años Fabiola Campomanes y su exnovio Jonathan Isalas, protagonizaron una pelea gracias a la cual ella denunció que sufría violencia en su relación, después de separarse ella lo demandó y un juez le otorgó una compensación económica por este hecho.

Lee también: No sólo destroza al Dr. Simi… Rubén Albarrán debuta como actor en cine



Clasos.



Hablando de igualdad de géneros

Actualmente Fabiola Campomanes se encuentra ensayando la puesta en escena "Nosotros lo hacemos mejor", donde alternará personaje con Geraldine Bazán y Dalilah Polanco, ya que se trata de un monólogo en el cual abordan la historia de Teresa González, una mujer que está a punto de ofrecer una ponencia, pero termina platicando de su vida y de los hechos que fueron dando forma a los que es ella hoy en día.

"Es un reto para cualquier actriz interpretar un monólogo, ya que no solamente es la memoria sino el sostener ese tiempo arriba de un escenario, no es cualquier cosa. Va a ser algo muy importante en nuestras carreras, porque aunque las tres hemos hecho teatro, hacer un monólogo es muy diferente. Es un texto importante y necesita ser escuchado, tanto por hombres como para mujeres, ya que es sobre una mujer tratando de ponerse en los zapatos de un hombre y viceversa, para que ellos entiendan un poco más de ellas", comentó Campomanes, sobre esta obra que iniciará temporada el 1 de octubre, en el Telón de Asfalto.

Geraldin definió esta obra como una comedia de mujeres, que los hombres deben ver, ya que a través de la comedia y el humor negro, se ríen de si mismas y de su situación, por lo que el mensaje llegar a aquellas mujeres que se pueden identificar con su historia, porque todas han vivido cosas que las han hecho llagar hasta donde están.

"Son muchos años en los que la mujer a buscado y solicitado de muy diferentes maneras, esta igualdad o equidad, sin embargo hay aspectos de la misma naturaleza, meramente genéticos que nos hacen diferentes, entonces lo que tiene que enfrentar Teresa para poder comunicarse otra vez con su audiencia, es ponerse en los zapatos de un hombre, hablar desde su parte masculina para tratar de entender porqué durante años los hombres han supuesto una especie de superioridad", expresó Juan Ríos, director de esta puesta en escena.

Lee también: Ignacio Lopez Tarso niega haberse contagiado de Covid: “Fue una falsa alarma”

rad