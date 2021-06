"Express", una serie sobre la víctima de un problema global

Hubo una época en el cine y la televisión nacional en la que los temas recurrentes en las producciones eran la inseguridad, el narcotráfico y el secuestro.

Es esta última problemática la que en recientes años ha colmado otras latitudes del mundo como España, país que ahora apuesta por abordar este tema en una nueva serie que será transmitida por StarzPlay.

Se trata de Express, la primera serie original de este servicio streaming filmada en España y producida por The Mediapro, responsables de éxitos como Vis a vis y The new pope.

Se trata de un thriller de acción que narra la historia de una psicóloga criminal, Bárbara (Maggie Civantos), y su familia, tras convertirse en víctima de un secuestro exprés: una aterradora modalidad de extorsión que se está propagando por todo el mundo y que en la mayoría de los casos, termina con un violento asesinato.

Laura Fernández Espeso, CEO en The Mediapro Studios, explicó que la apuesta por esta historia obedece a que es una problemática que lamentablemente está permeando al mundo entero y que a través de la acción y el thriller, buscan atraer al público no sólo de España sino de otros lugares.

“Sin duda hemos encontrado una franquicia que va a funcionar muy bien en nuestro territorio y en otros lugares. Es un reflejo de la realidad actual donde todo va muy rápido, donde este negocio (el secuestro) cada vez llega a más lugares y se está convirtiendo en un cáncer del que nos debemos deshacer”, comentó Fernández Espeso.

Por su parte, Iván Escobar, creador de la serie, adelantó que la historia estará contada desde la perspectiva de lo que vive la víctima de un secuestro.

“Queríamos contar la historia de un personaje con una herida porque estuvo cuatro horas metida en un maletero en un secuestro exprés y se acordó de sus hijas, de su familia y de todo lo que salió mal y falló: desde la policía hasta su marido, que no contestó la llamada de los secuestradores”, señaló.

Al crear esta historia, el director se percató de que quizá una de las razones por las que este delito se ha incrementado en los últimos años globalmente, es porque pareciera que es más sencillo de realizar en comparación a otros crímenes.

“Hablando con la policía nos dijeron que era algo peligroso porque no todo el mundo tiene un rifle para atracar un banco, pero todos tenemos un maletero. La serie democratiza el miedo, todos somos posibles víctimas de eso. Habla de los secuestros exprés pero no sólo de eso, de ir corriendo a todas partes, de la capacidad de perdonar y mucho más”, añadió Escobar.