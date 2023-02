EXO: Acusan a integrante del grupo coreano de robar 300 pares de zapatos de diseñador

Suho, el líder e integrante de la banda coreana EXO, se encuentra en el ojo del huracán luego de que una estilista denunciara en redes sociales que un cantante le había “robado” más de 300 pares de zapatos. Si bien la profesional no dio nombres, fanáticos especularon que se trataba del intérprete de “The Eve” debido a que la mujer trabajo anteriormente con él.

Fue a través de Instagram donde “A” realizó una serie de declaraciones e invitó al supuesto famoso para que regresara los artículos: “¿Por qué no los devuelves?. Solo cómpralos con tu propio dinero. Estaba tratando de organizar todos los zapatos que me faltan estos últimos días. Realmente tomaron una carga de mi…. Quieres cosas bonitas y no tienes sentido común y han pasado más de 6 meses desde que dijiste que las devolverías, pero ¿cuándo vas a devolverlas?. Odio despotricar en Instagram así que adelante antes de que revele tu identidad”, advirtió.

De acuerdo con la versión de la estilista, la estrella tomó zapatos de diseñador de marcas como Nike entre otras conocidas, que nunca regreso, asimismo lo acusó de tener mucho dinero y aparentar ser una buena persona en público.



Suho, el líder e integrante de la banda coreana EXO.Foto: Vía Instagram @kimjuncotton

Cabe mencionar que Suho, es uno de los integrantes con personalidad menos extrovertida y mantiene una imagen serena tanto con sus seguidores como frente a medios de comunicación.

La estilista también detalló que trabajó un tiempo para el misterioso cantante y dese hace seis meses le pidió que devolviera los artículos.

Las especulaciones levantaron el enojo de los seguidores del Idol y también de SM Entertainment, la empresa de entretenimiento que representa a EXO.

SM Entertainment tomará acciones legales contra la estilista

Por otro lado, SM Entertainment negó que Suho estuviera involucrado en el relato de la estilista y aseguró que tomará acciones legales contra aquellos que difundan rumores e información pretenciosa contra los idols.

“La publicación en las redes sociales que actualmente se está difundiendo en línea afirmando que Suho es el individuo sospechoso en las acusaciones es completamente infundado y completamente falso, y Suho no tiene ninguna relación con tales acusaciones. Hemos comenzado los preparativos para una demanda por difamación contra quien sea responsable de difundir dicho contenido con intenciones claramente maliciosas, contenido que llevaría a otros a sospechar de nuestro artista de la agencia. Continuaremos responda con fuertes acciones legales a todos los relatos de propagación de rumores sin fundamento”, se lee.

Años atrás, el artista admitió que tiene más de 500 pares de zapatos, esto durante una entrevista en el programa de Radio Cultwo Show, lo que levantó aún más las sospechas.

Los fanáticos también especulan que la estilista está tratando de dañar la imagen del famoso, ya que nunca salieron a relucir los motivos por los que dejó de trabajar para este.



Foto: Vía Instagram @kimjuncotton