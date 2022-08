Ex de Johnny Depp dijo que el actor le dio un sedante para tener relaciones, mismo que usaba Bill Cosby

Hace unos días, Johnny Depp y Amber Heard volvieron a convertirse en el centro de la atención, luego de que salieran a la luz pública una serie de documentos judiciales que comprometían a ambos, pues formaban parte de las pruebas acusatorias para sustentar la demanda y contrademanda interpuesta por las partes; hoy se dio a conocer que entre ellas, también se encuentra la declaración de Ellen Barkin, exnovia del actor, la que aseguró que la sedó con un fármaco relajante para tener relaciones sexuales con ella.

La actriz Ellen Barkin se hizo novia de Depp mientras filmaban la película “Pánico y locura en las Vegas”, en 1997. Antes de ser pareja, los actores ya eran amigos, de acuerdo con la declaración que Barkin concedió a las autoridades del estado de Virginia (EU) durante el 2019. En ese momento, la intérprete dijo que Johnny fue quien dio el primer paso a la hora de llevar su lazo a otro nivel.

"Se acercó a mí en la sala de estar de mi casa, me puso en su regazo y dijo algo como: -'Oh, vamos Ellen', o lo que sea. Protesté un poco y luego, no demasiado. Eso fue todo”, declaró.

Lee también: ¿Adela Micha recibió un departamento de Carlos Slim? La periodista reveló su versión de los hechos

El jurado de Virginia le solicitó que fuera más específica acerca de cómo había protestado, ante la insistencia del actor, y Barkin indicó que, en realidad, Johnny no la había agredido pero sí le había dado una píldora con efectos sedantes y relajantes, momentos antes de que entablaran la primera relación sexual entre los dos. El fármaco que la actriz dijo que le había sido proporcionado es el mismo que Bill Cosby usó para abusar sexualmente de varias de sus víctimas.

Sin embargo, la declaración de Jane acerca del medicamento que supuestamente le habría administrado Depp no fue incluido dentro de la evidencia, presentada en el jurado, durante las seis semanas que duró el juicio entre Johnny y su exesposa, Amber Heard.

Además, la actriz de 68 años habló de cómo había sido su noviazgo con Depp, que duró sólo unos meses; cuando terminaron de filmar la cinta, su relación se disolvió, pero mientras estuvieron juntos –aseguró-, el actor fue muy cariñoso con Barkin, pues recuerda que se comportaba como un hombre que cuidada y protegía a las personas que amaba y lo rodeaban. También destacó que fue "realmente encantador” con sus hijos que, en aquella época eran muy pequeños; Jack Daniel (9 años) y Romy Marion (5 años).

Lee también: Andrea Escalona revela el género de su bebé; así fue el emotivo momento

Pero Ellen también recordó la otra faceta no tan positiva del actor, pues aseguró que se encontraba en estado de ebriedad “la mayor parte del tiempo”, al ser “un bebedor de vino”. Su tendencia al alcohol -relató- estaba acompañada de impulsos de violencia. La actriz recordó un episodio en el que el actor lanzó una botella de vino que se rompió en mil pedazos en una habitación de hotel en Las Vegas.

Entro otros de sus testimonios, Barkin afirmó que "siempre hubo un aire de violencia", pues Deep "es un gritón. Es verbalmente abusivo", afirmó. "Había muchos gritos. Muchos gritos".

Los celos del actor, contó la actriz, fueron la gota que derramó el vaso y el detonante para que Ellen decidiera romper la relación con Johnny, pues se molestaba cuando no estaban juntos y la apremiaba con señalamientos como: “¿A dónde vas?”, “¿A quién vas qué?”, “¿Qué hiciste anoche?". En uno de sus episodios de celos, Depp insinuó que un rasguño que Barkin tenía en la espalda había sido provocado durante un episodio sexual con otra persona que no había sido él.

(Con información de "ET Online")