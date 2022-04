A Evaluna Montaner, los médicos le dijeron "un millón de veces" que no podría embarazarse

Aunque se suela hablar de ella tomando como referencia a su esposo Camilo, su padre Ricardo Montaner o sus hermanos Mau & Ricky, lo cierto es que Evaluna Montaner es una artista con nombre propio que no necesita de alusiones para brillar con luz propia.

La cantante, que tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram y está disfrutando del éxito de su último single, “Refugio”, acaba de dar a luz a su primera hija fruto de su matrimonio con el cantante colombiano Camilo, al que han llamado Índigo.

Fe, linaje y música

Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez (24), más conocida como Evaluna Montaner, nació el 7 de agosto de 1997 en Caracas (Venezuela). El suyo es un linaje de músicos: es hija de Marlene Rodríguez con el cantante Ricardo Montaner y tiene dos hermanos mayores, que conforman el dúo Mau & Ricky.

A los pocos años de nacer su familia se mudó a Miami, Florida (Estados Unidos). Y fue también muy temprana su irrupción en el mundo artístico: a los 4 años salió en el videoclip de “Si tuvieras que elegir”, una canción de su padre.

Desde muy pequeña empezó a estudiar danza y baile, y a aprender a tocar el arpa y el piano. Y siguió dando pasos hacia la música: en 2009 cantó en un programa de televisión y en 2010 tuvo un papel secundario en la telenovela juvenil “Grachi” de Nickelodeon Latinoamérica.



Dos años después, tuvo su primer papel importante en la escena musical al acompañar a su padre durante su gira para interpretar “La Gloria de Dios”, una balada cristiana. En 2013 lanzó “Si existe” y en 2014 “Yo me salvé”, que en inglés se versionó como “Wings”.

En 2018 la cantante sacó dos canciones, “Por tu Amor” y “Me liberé”. En 2020, junto a su marido Camilo lanzó “Por Primera Vez”. A finales de ese año, Ricardo Montaner y Mau & Ricky se unen al matrimonio en “Amén. En 2021 lanzó “Uno Más Uno” y “Aunque no sea conmigo” junto Aitana. Recientemente ha sacado su single “Refugio”.

En televisión, en 2013, presentó un pequeño espacio en “La Voz Colombia”. En el cine, su primer papel fue en 2014 para la película “Hot Pursuit”. Y en 2021 puso su voz a la película de animación mexicano-estadounidense “Koati”. También ha protagonizado la telenovela estadounidense-italiana de Nickelodeon “Club 57” de 2019 a 2021.

Lee también: Índigo, hija de Evaluna y Camilo, debuta como modelo de ropa creada por su abuela

La música de Evaluna, de carácter cristiano, siempre ha demostrado su amor hacia Dios, y su último single, “Refugio”, que ya cuenta con 2,7 millones de reproducciones en Youtube, parece de nuevo ir en esa misma línea, “en tu voz confío, a tu lado estoy mejor, son tus brazos mi mejor refugio”.

Amor en color Índigo

Evaluna siempre ha tenido presente a su otro gran amor: Camilo Echeverry. El exitoso autor de “Ropa Cara” llegó a confesar a Efe el papel que la hija de Ricardo Montaner jugaba en su vida: “me viste mi novia”, dijo cuando todavía no estaban casados.

La pareja, muy activa en redes sociales donde muestran su vida en común, contrajo nupcias en 2020. En octubre de 2021 dieron la noticia de que estaban esperando un hijo juntos, y lanzaron la canción “Índigo”.

Curiosamente, a Evaluna le habían dicho que no podría quedarse embarazada: “los médicos me dijeron millones de veces que no podría tener hijos, que sería imposible por mis hormonas y por más cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, confesó durante su podcast “En la Sala”.

Pero ni ella ni Camilo quisieron darse por vencidos: “empezamos a intentarlo durante un poco de tiempo y… sucedió”, relató la joven. “Y me encanta que suceda, siempre en el momento en que tiene que suceder… ¡Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra!”.

Ahora, Índigo, la primera hija del matrimonio acaba de nacer, y la hermana de Camilo, Manuela Echeverry será su madrina, tal y como desveló en su Instagram en una foto con el nombre del bebé tatuado en su brazo: “Feliz día a la ahijada más hermosa”.

Lee también: Madre de Evaluna fue partera en el nacimiento de su nieta Índigo



Instagram Evaluna.

“Yo soy el tío favorito y punto”, comentó a su vez Mau Montaner. “Eso está por ver”, respondía Manuela. Además, su abuela materna, Marlene Rodríguez confesó que la recién nacida es la inspiración para una marca de ropa de bebés, @elhilorojoatelier.

Mientras, Ricardo Montaner tuiteó sobre lo mucho que la echaba de menos: “apenas hace unos días que nació y ya enfrentamos nuestra primera separación, la extraño y apenas hace un rato que la dejé en su casa”.

A su vez, Camilo escribió lo siguiente en una publicación compartida en su Instagram: “Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar”, y la describió como “una niña feliz y curiosa”. El cantante también dijo que “Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta”, y la llamó “la reina de la casa”.



rad