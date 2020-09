Eva Longoria se suma al debate de los Oscar sobre la representación latina

Eva Longoria fue la sorpresa de última hora de "El borrado de los latinos en Hollywood" (The Erasure of Latinos In Hollywood"), un debate que ha presentado este jueves la Academia de Hollywood y con el que la institución que organiza los Oscar pretende abordar la escasa representación hispana en el cine.

Longoria, que no estaba anunciada en principio, se unió finalmente en esta mesa redonda muy latina y femenina a la vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel Studios, Victoria Alonso; la directora de casting Carmen Cuba; la cineasta Nadia Hallgren; y la fundadora de American Entertainment Marketing y LA Collab, Ivette Rodríguez.

Lorenza Muñoz es la moderadora de este debate virtual que ya se puede ver en YouTube en inglés y con subtítulos en español.

"Los latinos son el grupo étnico más grande de Estados Unidos, representando al 18 % de la población, y, sin embargo, sea delante de la cámara o detrás de ella en cargos ejecutivos, están ampliamente ausentes en las narraciones de Estados Unidos", explicó la Academia.

"El borrado de los latinos en Hollywood" forma parte de "Diálogos de la Academia: esto empieza por nosotros", un ciclo de diez debates virtuales sobre el racismo y la desigualdad de género en la gran pantalla con el que la institución pretende reflexionar sobre "razas, etnias, historia, oportunidades y el arte del cine".

La Academia lleva años intentando mejorar la representación diversa y la inclusión en el cine.

En este sentido, los Oscar presentaron el martes un importante cambio de su reglamento para exigir que a partir del 2024 las cintas candidatas a mejor película cumplan con unos requisitos mínimos de inclusión y de diversidad.

Entre los requisitos -que no deben cumplirse todos sino solo alcanzar un mínimo de ellos entre múltiples opciones posibles- figuran como que al menos uno de los protagonistas represente a minorías o que lo haga el 30 % de los personajes secundarios.

Para los Oscar de 2022 y 2023 todas las cintas que quieran competir entregarán una ficha que muestre los requisitos que cumplen, aunque no se exigirán formalmente hasta la gala de 2024.

