Eugenio Derbez no volvería a levantar su brazo tras accidente

Pasaron algunos meses desde que se dio a conocer que el actor y comediante Eugenio Derbez había sufrido un fuerte accidente que le causó lesiones en el hombro derecho. Pese a que surgieron toda clase de especulaciones: desde un percance automovilístico hasta un enfrentamiento con su hijo Vadhir, posteriormente salió a la luz que fue jugando con un aparato de realidad virtual. Ahora el famoso reveló que posiblemente ya no podrá levantar el brazo hasta cierta altura.

Fue a través de una charla que el productor tuvo con el portero de la selección mexicana, Memo Ochoa, donde externó la fuerte primicia.

Si bien en meses anteriores sus hijos habían expresado que en ocasiones veían a su padre decaído, en esta ocasión reapareció con un semblante sano.

Además de discutir sobre futbol, Eugenio dijo que los médicos le habían asegurado que no iba a poder levantar el hombro, lo que le podría atraer problemas en su vida profesional.

“No más que el brazo; no más de acá. Que nunca más. Y, mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo, pero bueno, estoy muy bien”, dijo.

Agregó que sigue sin tener mucha fuerza en la mano pero ya puede moverla: “Ya lo muevo bastante bien. Ya les enseñaré unos avances que he tenido”.

Por su parte detalló que ya le habían retirado el cabestrillo, un aparato que se cuelga del cuello o del hombro para sostener el brazo de una persona lesionada.

“Ya me quitaron el cabestrillo. No me han quitado lo ‘cabrestillo’, eso no me lo han quitado, pero ya me quitaron el cabestrillo”, añadió con humor.



