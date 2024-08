Eugenio Derbez defiende a mexicanos en París 2024: “Piensen antes de criticar a cualquier atleta olímpico"

No es secreto que Eugenio Derbez ha sido uno de los personajes que más han trabajado para superarse, no solo como actor, sino también como director y productor. Esto ha quedado demostrado desde que inició su carrera en 1980, pasando por su taquillera ópera prima como realizador, No se aceptan devoluciones (la cinta mexicana más vista en nuestro país), y, desde luego, su actuación en CODA, que obtuvo el Oscar a la Mejor Película en 2022.

Si alguien tiene la autoridad para destacar el trabajo de un mexicano a nivel internacional, es él. Y eso es precisamente lo que hizo a través de su canal de WhatsApp, con 2.2 millones de seguidores. Sin mediar palabras, mostró su molestia por las críticas que hacen algunas personas desde sus casas a los atletas mexicanos que acudieron a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que muchos de ellos, aunque no se llevaron medallas, están entre los mejores del mundo en sus respectivas categorías.

“Lo encontré en internet: 10,500 atletas se clasificaron a los Juegos Olímpicos; eso es menos del 0.0001 % de la población mundial”, publicó el comediante. “Piensen en eso antes de criticar a cualquier atleta olímpico. Y menos si ese atleta quedó entre el top 20 o top 10 de su disciplina”, enfatizó.

Sin baños, así operó el Estadio GNP durante el show de Bruno Mars

Todo el mundo estaba emocionado al llegar al primer concierto que Bruno Mars ofreció en el renovado Foro Sol, que desde ahora se llamará oficialmente Estadio GNP (aunque muchos seguidores, en tono de broma, lo llamaban “Foro Sol GNP”). La colocación de asientos en las gradas, las luces, los mejores accesos y ese pequeño domo para evitar lluvias fueron bien recibidos, pero para algunos era evidente que faltaba tiempo para abrirlo completamente.

Un aspecto que llamó la atención fueron los baños instalados y remodelados en la estructura del Estadio GNP, ya que muchos de ellos no estaban listos para utilizarse durante el concierto. No importaba si tenías prisa por entrar, guardias y staff vigilaban las puertas de los sanitarios para que ningún asistente se colara en los que aún no estaban habilitados.

En un descuido, EL UNIVERSAL tuvo acceso a uno de ellos, revelando el motivo de tal prohibición: varios no contaban aún con agua, ni con piso, ni con aditamentos como lavamanos o retretes. El público tuvo que conformarse, una vez más, con usar los baños portátiles, siempre malolientes y saturados. Será para la próxima.

Sin baños, así operó el Estadio GNP durante el show de Bruno Mars. Foto: de Jorge Emilio Sánchez. El Universal

VidCon se llenó de influencers, pero con pocos asistentes

Según la página oficial de VidCon México, las entradas para este evento, en el que participaron más de 75 invitados —la mayoría influencers y youtubers—, se agotaron para la edición que cierra actividades este domingo 11 de agosto.

Sin embargo, poco después del mediodía de ayer, en el Centro Citibanamex, los pasillos, que durante otras convenciones y eventos en el inmueble suelen estar llenos, lucían con muy poca afluencia de público.

Los organizadores no compartieron una cifra oficial, pero celebraron el “éxito” del evento en redes sociales. Hubo talleres, paneles y meet & greets prácticamente vacíos, a pesar de la promesa de ver a famosos como El Mariana, Wendy Guevara, MissaSinfonía y Chingu Amiga.

VidCon se llenó de influencers, pero con pocos asistentes. Imagen tomada de la cuenta de Instagram de VidCon