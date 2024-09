Entusiasmada y esperanzada, así es como se siente Eugenia León al ver que concluye el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México que la cantante ha apoyado desde que tomó el poder en 2018, y hasta sus últimos días como mandatario.

¿Los motivos? La intérprete piensa que el pueblo de México ha tenido un cambio y que, como ella, tiene una nueva actitud política ante la vida diaria, reestructuración que ha permitido llegar a la presidencia a la primera mujer en la historia del país.

“La gente es cada vez más proactiva, más crítica, no en vano tenemos a una mujer presidenta, y no cualquier mujer, porque no sólo se trata de que una figura femenina llegue y sea motivo de fiesta, sino de ver cómo se va transformar y conservar lo mejor de la administración (de AMLO)”, reflexiona.

Lee también: Eugenia León pide más activismo en la música

La llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia el 1 de octubre próximo, Eugenia la ve como un logro más que ha sucedido gracias a la resiliencia que ella observa cada vez más fuerte entre los mexicanos.

“Creo que tenemos que sentirnos felices de ser un pueblo que se levanta y que cada vez se siente más orgulloso de ser mexicano. Siento cada vez mejor al país, es un momento de cambio y de despertar el que estamos viviendo, guste o no, ya no tiene retroceso”.

Con su música, su forma de ser, y su atuendo tradicional, la intérprete, que abarca diversos géneros como el mariachi, los boleros y el tango, siempre ha buscado transmitir sus raíces y el orgullo que siente por México.

Para muestra, su reciente homenaje al cantautor Óscar Chávez, reversionando su tema “Macondo”, cultura sonora con la que intenta motivar a sus seguidores a comprometerse aún más con la historia de su país.

Lee también: ¿Qué día termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

“Hemos sido capaces de entender el devenir de nuestra historia, para que un pueblo tan valioso como el nuestro tenga lo que se merece”, indica.

Menos violencia, más educación

La más grande preocupación para la cantante es la disminución de la violencia en el país, por lo que apuesta por incentivar a la población a voltear hacia el arte y otras formas de trabajo productivas.

“Que (la gente) ya no tenga que salir con miedo, que encontremos incentivos en nuestro trabajo, que los artistas se puedan desarrollar, que la gente no se tenga que ir por necesidad, que no se sienta corrida de su patria”, apunta.

Es por eso que su apoyo a la administración actual, dice, la hace desde su música —cantando para AMLO y Sheinbaum, por ejemplo—, actuaciones con las que busca así motivar a la población a involucrarse más como sociedad.

“En cada país siempre han sucedido cosas difíciles, lo interesante es el actuar. Nuestra nación tiene una historia muy larga, trágica y profunda, con errores, pero es un pueblo que ha generado numerosas bellezas: su cultura, su mundo espiritual... eso es lo que hace que hoy estemos comprometidos con el cambio”, comenta León.

Lee también: El machismo desenfrenado contra Sheinbaum

Es ese crecimiento en el tema de la educación, el que ella, considera, se ha ido resolviendo con inversión en este sector, el cual espera que tenga continuidad dentro del próximo sexenio.

“Ojalá que ahora comencemos a ver generaciones de jóvenes que tuvieron la educación a la mano, que estén realizados porque no fueron expulsados ‘porque no caben’. No es cierto, sí caben, y lo estamos viendo con nuevas universidades”, enfatiza.

“Además, hay este viraje de la UNAM a la izquierda que vemos en su independencia a los trabajadores: que su directiva no sea dirigida sólo por unos cuantos”.

Y aunque León, de 68 años, reconoce que la situación del país no es algo que se resuelva rápidamente, asegura que aún hay esperanza de que los mexicanos sigamos avanzando de la mano de la 4T.

“Que falta mucho, sí, pero en seis años no íbamos a hacer un milagro, aunque se está convirtiendo en. Faltan varios sexenios para levantarnos, pero lo vamos a lograr, este pueblo es mucha pieza”.