Eugenia Cauduro se lanza contra el provocativo vestido de Anitta: "ya no hay pudor"

Eugenia Cauduro no aprobó el vestido que la cantante Anitta utilizó ayer en la entrega de los premios Latin Grammy, la brasileña utilizó un sensual vestido color rojo y unos peculiares zapatos que le dieron un toque muy sexy a su outfit.

La cantante del género urbano suele impactar con sus vestuarios llenos de sensualidad que para sus fans son todo un a cierto porque le suman a la artista al momento de bailar, sin embargo, otras opiniones la han considerado demasiado "exhibicionista" y exagerada en lo que muestra con sus atuendos.

La cantante de "Envolver", un famoso tema que se volvió viral en las redes por su baile lleno de erotismo y "perreo" presumió sus curvas en los premios con un vestido rojo que para algunos "mostró de más"; en sus redes colgó una instantánea en la que aparece divertida en un auto después de la premiación.

El sensual vestido de la cantante Anitta en los Latin Grammy. Fotos: AP/Instagram.

Eugenia Cauduro, en contra del vestido de Anitta

La actriz Eugenia Cauduro descalificó el vestido que utilizó Anitta en la gala de los Latin Grammy, le pareció apto para estar con la pareja, pero no en una gala de premios, así lo expresó en Instagram.

La mexicana de 55 años, madre de dos hijos y actriz en 30 telenovelas, lamentó que actualmente influencers y cantantes vayan en contra de los valores que se enseñan en muchos hogares, como por ejemplo a tener pudor.

Cauduro se asume orgullosa de "la otra escuela" y no de las tendencias de ahora que "cada vez se desnudan más".

"Una queriendo educar a su hija con valores y con respeto a su intimidad, o sea con pudor, una palabra que me parece que ya no se sabe lo que significa, es más, creo que ya no se menciona. Es como ir contra corriente con influencers que cada vez se desnudan más y normalizan lo que para mí se merece un respeto absoluto: nuestra intimidad. Que lindo vestido para lucirlo con la pareja, no para exhibirse así ante millones de miradas. Sí soy de otra escuela y me siento muy orgullosa de ser así".

La actriz Eugenia Cauduro critica vestido sin pudor de Annita.

Eugenia recibió comentarios apoyando su postura, la cual expresó en un sitio de noticias de espectáculos, no en el Instagram oficial de Anita, quien cuenta con casi 65 millones de seguidores en Instagram.

