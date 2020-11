El arriesgarse y estrenar un montaje como "Ghost", no es un desafío abierto a la pandemia u obstinación de abrir por abrir un teatro para el productor Morris Gilbert, sino una urgente necesidad de volver a generar ingresos como empresa y además mandar un mensaje de esperanza para el público que lleva cerca de ocho meses viviendo en la zozobra.

“La meta de hoy es sobrevivir, si nosotros no ponemos a la empresa a trabajar nos vamos a oxidar y desaparecer literalmente, porque no puede una empresa estar parada tanto tiempo sin resquebrajarse, entonces nuestra razón en este momento es sobrevivir como empresa. Tenemos 45 años en este negocio, hemo pasado de todo y siempre hemos encontrado cómo sobrevivir, entonces lo que estamos buscando no sólo con Ghost, sino con todas las obras que estamos haciendo es salir adelante”, expresó Morris Gilbert, cabeza de la productora Mejor Teatro; durante la presentación del elenco de este musical.

El hacedor de éxitos como "Mentiras, el musical" y "El hombre de La Mancha", explica que sabe perfectamente que arrancar un proyecto como éste, puede no ser muy redituable en este momento, ya que abrirán al 30% del aforo del Teatro San Rafael a partir del 16 de diciembre; pero lo importante es estar activos y así cuando haya la posibilidad de tener los teatros llenos, esta producción ya esté más que posicionada en la cartelera de la Ciudad de México.

“Ghost es un proyecto inusitado, nosotros comenzamos a planear esta puesta en escena desde el año pasado, y cuando inició esta pandemia decidimos no detenerlo y seguimos avanzando a pesar de las circunstancias, en el diseño, la producción en el proceso necesario para tener el proyecto listo para estrenarlo cuando fuera posible. Como empresario creo que no hay nada más sagrado que las fuentes de trabajo, en este momento hay una grave crisis en el país y en nuestro gremio porque se cerraron las fuentes de trabajo y tenemos que salvarlas, es lo que estamos haciendo con este bello montaje”.

Después de seis meses de audiciones por tres países (México, Italia y España) y cerca de mil aspirantes, Mejor Teatro dio a conocer a los protagonistas del musical Ghost, los argentinos Agustín Argüello y Daiana Liparoti como Sam y Molly, Alex Brizuela como Carl, Lorena de la Garza como Oda Mae, Santiago Ulloa como Willy López, además de Pepe Navarrete, Arturo Echeverría, María Filippini, Alejandra Desimone, Sofía Montaño, Anaís Loz, Melina D’Angello, Flor Acevedo, Moisés Araiza, Ángel García, Carlos Pérez Banega y Jorge Mejía; todos ellos audicionaron primero vía on line y después presencial. Ellos serán dirigidos por la directora española Silvia Montesinos, quien se ha hecho cargo del montaje en España.

“Estoy muy contenta con el rol que voy a interpretar, la obra no saben lo espectacular que es, me quedé sorprendida cuando ví la versión de España y me encantó; estoy agradecida con Mejor Teatro por haberme dado esta oportunidad, tener un protagónico es para mí extremadamente importante para mi carrera y compartirla con tanto talento es muy importante”, dijo Daiana Liparoti.

Agustín y Daiana ya habían compartido escena en Los Miserables, lo que fue importante para ellos para quedarse en el papel, porque para Argüello es importante proyectar buena química y así poder llenar un escenario como el del Teatro San Rafael.

Mariana de la Garza, quien tiene el fuerte desafío de interpretar a Oda Mae Brown, el personaje que ‎Whoopi Goldberg hiciera en cine en 1990, señaló que si bien la gente tiene muy presente las interpretaciones del film, la versión teatral de la obra está tan bien escrita, que les permitirá a los actores hacer su propia creación del personaje y que el público pueda olvidar lo que vio en cine y disfrutar del musical.

“Cada personaje que nos toca interpretar es una gran responsabilidad y un reto, éste en específico lo es, no sólo por el nivel de actriz que es esta mujer, sino también por las actrices que lo han hecho tanto en Broadway, España e Italia; así que uno trata de hacerlo lo mejor que se pueda, sino no estaría aquí y no me hubieran escogido para este personaje, creo que me he puesto bien en lo zapatos, apoyada de nuestra directora y nuestro director creo que vamos a salir todos avante de esto”, comentó de la Garza.

El director asociado en México, Jaime Matarredona, quiso puntualizar que el lenguaje que usan el cine y el teatro es muy diferente, en el escenario no hay grandes acercamientos que ayudan a manifestar emociones, sino todo una mecánica alrededor que le da un panorama más amplio al público.

“Tenemo la suerte de tener este elenco que está muy preparado para teatro musical, así que yo les puedo decir como espectador, no extrañas para nada a los personajes de la película a la hora de ver a los teatrales, porque porque la obra está tan apegada a la historia original, que no necesitas ver a Patrick Swayze, Demi Moore o Whoopi Goldberg”, dijo el director.

En el tema de la seguridad del público y la producción para evitar un contagio de Covid-19, Gilbert señaló que el Teatro San Rafael tiene un sistema de aire lavado (que proviene del exterior) que les ayuda mucho en ese sentido, además del uso de cubrebocas en el público durante toda la función, dispensadores de gel, toma de temperatura, sanitización de la gente al entrar, butacas seleccionadas y pruebas Covid para elenco y producción todos los jueves; de resultar algún miembro del elenco positivo, tanto personajes principales, secundarios y ensamble, están cubiertos por suplentes. En caso de cambiar el semáforo a rojo, el productor asegura que no tendrá problema en cerrar, porque lo primero es la salud de todos y por fortuna los derechos de la obra no caducan pronto y se puede retomar cuando las autoridades así lo indiquen.

