Estrellas de Hollywood unen fuerza y conmemoran el Día de la Mujer

Actrices y cantantes se han manifestado en las redes sociales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y dar un mensaje que inspire a tener un mejor mundo.

Hayley Williams, vocalista de la banda Paramore, publicó un mensaje en el que muestra la letra de una canción inédita, la cual tuvo como inspiración a la feminidad.

"Feliz día de la mujer. En honor a mi viaje personal a través de la feminidad, con sus infinitas facetas; y en honor a la maravilla femenina que conecta literalmente todo y a todos, quiero compartir la letra de una canción inédita llamada Roses/Lotus/Violet/Iris".

ROSES/LOTUS/VIOLET/IRIS features @julienrbaker @lucydacus and @phoebe_bridgers on backing vocals. they are just 3 of the incredible women who i get to know and grow alongside in this life.

can’t wait to release this song and more.

happy women’s day. — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) March 8, 2020

Mariah Carey compartió fotos en la que aparece con artistas como Rihanna, Fergie, Miley Cyrus y con las actrices Jennifer Aniston y Brie Larson.

Nancy Sinatra compartió un pastel con su madre para conmemorar la fecha: "Nuestra tribu de mujeres dirigida por mi increíble mamá. Feliz Día Internacional de la Mujer".

Our original tribe of women led by my amazing Mama. #InternationalWomensDay pic.twitter.com/WecsFGH71Q — Nancy Sinatra (@NancySinatra) March 8, 2020

La artista visual Yoko Ono lanzó un mensaje en el que pide luchar por la igualdad y lo compartió junto a su canción "Woman Power", la cual salió en 1973.

Yoko Ono escribió: "Un mundo igual es un mundo habilitado. ¿Cómo ayudarás a forjar un mundo con igualdad de género? Celebra los logros de las mujeres".



INTERNATIONAL WOMEN'S DAY

An equal world is an enabled world.

How will you help forge a gender-equal world?

Celebrate women's achievement.

Raise awareness against bias.

Take action for equality. #IWD2020 #EachforEqualhttps://t.co/WFiYwMmx7jhttps://t.co/6zLJua9cw3 — Yoko Ono (@yokoono) March 8, 2020

La actriz que dio vida a Summer en la película "500 Días Con Ella", Zooey Deschanel, también compartió fotos con su madre y le agradeció por ser su guía en la vida.



Happy International Women’s day! Lucky to have these two in my life guiding the way emilydeschanel @maryjodeschanel pic.twitter.com/sErPntlB5R — zooey deschanel (@ZooeyDeschanel) March 8, 2020

Natalie Portman compartió una serie de fotos que muestran a varias mujeres que han logrado un legado en la historia, al estilo de la revista Time.



Con motivo del estreno de la película "Black Widow", Marvel Studios dedicó un video protagonizado por las actrices Scarlett Johansson y Florence Pugh para felicitar a sus seguidoras.

"Desde Pepper Potts y Gamora, desde Peggy Carter hasta la Capitana Marvel, para todas nosotras en Black Widow, Por otros 10 años de mujeres patea traseros, feliz Día Internacional de la Mujer".

Happy International Women's Day from Scarlett Johansson and Florence Pugh! pic.twitter.com/rSR40Xs7lx — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 8, 2020

