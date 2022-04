Estoy feliz en todas las caras de Fernanda: Fernanda Castillo

Fernanda Castillo estuvo al borde de la muerte cuando se convirtió en madre por primera vez. Tan solo tres semanas después del nacimiento de Liam, tuvo importantes complicaciones de salud y eso le dio hoy en día una certeza: que la vida se puede acabar de un momento a otro y que es muy feliz actualmente. Así lo platicó durante la entrevista con Yordi Yosado este domingo.

“Estoy enormemente agradecida de estar viva y también de que me haya pasado eso porque si no me hubiera pasado jamás hubiera tenido la certeza -como la tengo hoy en día- de que la vida se acaba en cualquier instante. Uno tiene la idea de que cuando se va a acabar tu vida tienes que sentir mucho dolor o pasan cosas apoteósicas y no, yo no sentía dolor cuando tuve esta complicación tres semanas después del nacimiento de Liam”, contó.

Afortunadamente, en esos momentos difíciles contó con la compañía y apoyo de su pareja, Erik Hayser, quien dice, la ha hecho florecer en todos los aspectos, pues ella era una persona que siempre hacía de todo porque la amaran en las relaciones y con Erik fue diferente, él la acompañó en su proceso de crecimiento.

“Erick fue muy paciente y muy sabio en decir: tú necesitas terminar de construir lo que quieres construir para luego construir juntos”.

Actualmente, Fernanda es parte de la puesta en escena "Siete Veces Adiós", pero detrás de ella ha habido varios proyectos que la han consolidado como una de las mejores actrices de la escena actual, entre ellas Mónica Robles en "El Señor de los Cielos" o Sofía Carranza en "Monarca".

Mientras estaba hospitalizada, la actriz recordó cómo era su pensamiento, su firme idea de no morirse para ver crecer a su hijo, para seguir actuando, para seguir acompañada en la vida por su pareja. Tras ese episodio, se dice plena. Completa.

“Estoy feliz en todas las caras de Fernanda y no siempre he estado feliz. Tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte no sabría que estoy feliz porque estaría pensando que feliz es algo que está más adelante. (Me hace feliz) Poder ver a mi hijo y tener la posibilidad de trabajar y darme mis tiempos y elegir las cosas que hago para poder estar con mi hijo, feliz es tener una pareja que me sostiene, que estuvo conmigo en los momentos difíciles, eso es feliz y yo antes no sabía que eso era feliz”, contó emocionada.

Puedes ver la entrevista completa aquí:

