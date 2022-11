Estos son todos los estrenos de noviembre en streaming y la pantalla grande

Llegamos al penúltimo mes del año y aunque el 2022 está a punto de terminar, todavía queda mucho por ver, por lo menos en lo que a estrenos se refiere.

Y es que, durante estos días el público tendrá un gran abanico de opciones gracias a los diferentes proyectos que llegarán a la pantalla grande como a los catálogos de las diferentes plataformas de streaming que existen.

Películas, series, series animadas y documentales de todo tipo invadirán las carteleras; y aquí te dejamos solo algunas opciones para que vayas apartando la fecha y preparando las palomitas.

¿Qué estrenos habrá en el cine?

Este miércoles 2 de noviembre, y para seguir con los festejos de día de muertos, llega a las salas la película mexicana “La exorcista”, en la que participan los Salvador Sánchez, Julio Bracho, Pilar Santacruz, María Evoli. La trama narra la historia de una monja que por azares del destino termina luchando contra un demonio que entró en el cuerpo de una mujer embarazada.

Para el jueves 3 de noviembre se estrenará la cinta animada “One peace film red.

El 10 de este mes los fanáticos Marvel por fin podrán ver la segunda parte de “Black Panther”, en la que participa el mexicano Tenoch Huerta. La historia se desarrolla después de la muerte del rey T’challa, personaje que fue interpretado por el fallecido Chadwick Boseman y es un homenaje a su memoria.

Ese mismo día también llegará la cinta mexicana “La Caja”.

El 17 los amantes del cine del terror podrán ver la película “La Maldición: el despertar de los muertos”, mientras que los fans de la saga de “Crepúsculo” podrán revivir la historia de amor entre Bella y Edward gracias a su reestreno.

El 24 de noviembre otra cinta mexicana promete arrasar con la taquilla, se trata de “El poderoso Victoria”, donde comparen créditos el primer actor Édgar Vivar, Joaquín Cosío, Damián Alcázar, Adal Ramones y Lalo España, sólo por mencionar algunos; además de "Un mundo extraño", que también estará en cartelera



Lo nuevo en Streaming

Para empezar el mes, el 2 de noviembre se estrenartá la serie orginal “Reboot” a través de la plataforma Star+, la cual es una comedia del cocreador de “Modern Family”, Steven Leviatán.

Un día después se podrán ver el documental “Cuando el mundo miró” de la pltaforma Vix.

4 noviembre

La primer semana de noviembre terminará con una gran cantidad de grandes estrenos, iniciando por la esperada cinta “My policeman”, protagonizada por Harry Styles, por Amazon Prime.

Además de “Leyendas”, de Marvel Studios y que se verá por Disney+; así como la nueva temporada de “Mujeres asesinas” por Vix.



En "My policeman" Harry Styles protagoniza un intenso romance gay Foto: Prime Video

Ese mismo llega a Apple TV la serie “Slumberkins”, el documental “Selena: My mind and me” y la película “Causeway” con Jennifer Lawrence.

Por otra parte, la miniserie “Checo” cruzará la meta por Star+ y dará inicio la segunda temporada de la serie “El presidente: el juego de la corrupción”

Para el 6 de noviembre se estrenará la serie “Amistades peligrosas” por Lionsgate+; mientas que el reboot “Quantum Leap” estrenará un día más tarde a través de Universal+. El 8 de noviembre la nueva temporada del programa “Mexicánicos” por el canal de paga Discovery.

9 noviembre

Este día podremos conocer un poco más del astro del futbol, David Beckham, gracias a la serie “Beckham: salva a nuestro equipo” por Disney+, así como el docureality de Disney: “Los Montaner”, por la misma plataforma.

También estrenará las series “Robo mundial” y la comedia “Este tonto”, por Star+; mientras que Netflix lanzará la quinta temporada de la polémica “The Crown”.

El día 10 de noviembre se estrenará la serie “What to when someone dies” por Acorn TV, por Lionsgate+ estará la serie “Toda la sangre” y por Netflix la película “Navidad de golpe”.

11 noviembre

Para este día se tienen los estrenos de la serie “Circuit breakers”, por Apple TV; la serie musical, “A grito abierto”, por Prime Video; la película “La caída”, con Karla Souza por Prime Video y la tercera temporada de la serie “Mythic Quest” por Apple TV.

También llegarán a streaming la película “Matriarca”, por Star+ y la segunda temporada de la serie “Con los pies en la tierra”, protagonizada por Zac Efron a través de Netflix.

El día 12 se estrenará la serie animada “Transformers: earthspark” por Paramount+, y para el 16 de noviembre la cinta “¡Qué viva México!”, por Netflix.

Ese mismo día Chris Hemsworth debutará en la serie “Sin límites”, por Disney+; el estreno de la tercera temporada de “Dulcanville” por Star+ y el reality sobre restaurantes “Vanderpump Rules” por E! Entertainment.

Y para el 16 se estrena la serie “Santa Cláusula: un nuevo santa”. El 17 arranca la segunda temporada de “The sex live”, por HBO Max, la séptima temporada de “El señor de los cielos” por Telemundo”, la serie “La Rebelión” por Vix y la tercera temporada de la serie “Muertos por mí” de Netflix.

18 noviembre

Ya a mitad del mes en Apple TV se podrá ver la serie “Interrumpting Chicken” y la película Spirited, con Ryan Reynolds. Netflix, por su parte estrenará la polémic ay muy criticada sexta temporada de “Élite” y la película “El país de los sueños”; además de la serie “Somebody” y “El prodigio”.

Este mismo día, pero en Disney+ estrenará la película “Desencantada” y el documental “Mickey Mouse: la historia de un ratón”; en HBO Max se podrá ver el documental “Camilo, mi primer tour de mi vida”.

El día 19 se estrenará la serie “Diario de un gigoló” por Prime Video. Al día siguiente, el 20, se estrenará el concierto de Elton John en Estados Unidos y estará la película “A dos metros de ti” por Lionsgate+.

El día 22 se podrás ver la serie “Bienvenidos al Chippendale” por Star+ y el reality show “Family Karma” por E! Entertainment.

23 noviembre

“Amores permitidos” por Vix, “Maggie” y “María Luisa Bemberg: eco de mi voz” por Star+, además de la serie de suspenso “Echo 3” de Apple TV y la tan esperada “Merlina” en Netflix, son sólo algunas de las apuestas para este día.



"Merlina", serie de Netflix es uno de los estrenos más esperados

Un día después, HBO Max estrenará el documental “Love Lizzo” por HBO Max y para el 25 de noviembre que se lanzará “Guardianes de la galaxia: especial de las fiestas” por Disney+, además del y “Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica” por Netflix. Mientras que el 29 de noviembre se estrenará “Los Pitufos” por Nickelodeon.

30 noviembre

El último día del mes, se estrenará la película “Franklin: Historia de un billete” por Star+ y la segunda temporada de la serie “Reservation dogs”.

Por Disney+ se estrenará la serie “El Club de los graves con Carlos Vives”, la serie “Willow”, la segunda temporada de “The Mighty Ducks”. Mientras que Vix dará pelea con la película “No abras la puerta” y en Netflix el largometraje “Un hombre de acción”.

