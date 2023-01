Estos son los 3 grandes miedos de Harry Styles que seguro no sabías

Con tan solo 28 años, Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas más completos del momento. Cerrando un año muy exitoso, el ex “One Direction” se ha quedado con varias premiaciones: un “LOS40 Music Awards”, tres “MTV Video Music Awards” y además entró al Libro Guinness de los Récords con la “canción con más reproducciones en Spotify en 24 horas”. Esta pieza musical fue “As It Was”.



Entre algunos aspectos curiosos que ha mencionado el cantante en algunas entrevistas, se encuentran sus miedos o intolerancias. Uno de ellos son las montañas rusas, algo que el artista rechaza y prefiere no “disfrutar” como el resto de las personas que aman este tipo de juegos mecánicos.

Otro de los miedos más grandes del británico son las serpientes. El intérprete de “As it was” mencionó en una oportunidad para The Washington Post que las rechaza totalmente y evita estar cerca de ellas. Cabe mencionar que la fobia a estos animales se denomina ofidiofobia, pero Harry no tiene diagnosticado tal temor irracional.

En el caso de la ofidiofobia, la gente que la padece no solo tiene miedo irracional a las serpientes reales, también le producen esas sensaciones las de juguete, por ejemplo, y el solo hecho de pensar en ellas dispara la fobia. Finalmente, otro de los miedos del actor es la muerte.

Respecto de la muerte, Styles mencionó en el programa de Ellen De Generes este “miedo” o angustia y la conductora en ese momento lo miró con pena, mientras que el cantante solo se limitó a expresar que su respuesta había sido “muy oscura”. Ahora bien, es necesario aclarar que este tipo de sentimiento tiene un nombre.

El miedo a la muerte se llama tanatofobia. Pero sucede que cuando se presenta como una fobia, la persona tiene una ansiedad irracional por el solo hecho de pensar en morirse. Según expertos y especialistas del área, esto puede estar relacionado con trastornos de salud mental como la depresión.