En 2006, la escritora Ernestina Sodi publicó "Líbranos del mal", libro en el que narró el secuestro del que fue víctima en 2002, junto a su hermana Laura Zapata, con quien vivió una terrible fractura fraternal, luego de que su libertad les fuera devuelta, pues Sodi sugirió a través de las páginas de su obra que la actriz había tramado el crimen, junto a una brande secuestradores, para sacar provecho económico.

El secuestro que vivieron hace 22 años, el 22 de septiembre de 2002, cambió por completo la vida de Laura y Ernestina, pero también su hermandad, pues a pesar de que no eran hijas del mismo padre, el amor que sentían era indistinto entre ellas y sus tres hermanas Federica, Gabriela y Thalía; siempre habían sostenido una estrecha relación.

El quiebre tuvo lugar cuando Sodi y sus hermanas sugirieron que Laura había sido una de las autoras intelectuales del secuestro y que, coludida con "Los Tiras", el grupo que las privó de su libertad, había planeado todo, pues la actriz tomó la decisión de cortar toda relación familiar con los Sodi.

Fue en "Líbranos del mal", donde la escritora dejó entrever que, a sus ojos, Zapata había tenido que ver con el secuestro, pues cabe recordar que la villana de las telenovelas fue liberada 15 días antes que Ernestina, tras 10 días de estar en cautiverio, debido a que los perpetradores del delito le pidieron que se encargara de conseguir los 5 millones de dólares que les habían solicitado para dejarlas libres.

En uno de los primeros fragmentos de su obra, Sodi habla de que estuvo a punto de no salir la noche de su secuestro, sin embargo, la presencia de quienes denomina como sus "compadres" en la obra en que Zapata se presentaría, la hizo levantarse de la cama, con todo y el dolor de espalda que la mantenía indispuesta, para elegir la ropa con la que, sin saberlo todavía, sería secuestrada.

"¿Nos resulta muy difícil escoger que usamos en el día?, Pues yo elijo la ropa con la que me secuestrarán, ¿Cuánta gente escoge la ropa con la que va a morir?, Nunca sabemos si con ese vestido verde o con esos zapatos rojos la muerte nos sorprenderá en un accidente, un infarto o en un secuestro. A mí el secuestro me sorprende muy bien arregladita, con un traje sastre negro, botas largas y una bolsa llena de cosas que nunca utilizo".

A continuación, Ernestina recuerda que, al finalizar la puesta en escena y salir del Teatro San Rafael, no tuvo tiempo para elegir con quién irse, si con sus "compadres" o con su hermana, rumbo al restaurante donde se encontrarían para comentar la interpretación de Laura como Martirio, en la obra original de Federico García Lorca "La casa de Bernarda Alba", pues la actriz fue quien decidió que ella sería quien la llevaría.

Sodi fue muy descriptiva a la hora de enunciar la sensación que experimentó sólo unos instantes después, cuando un par de camionetas blancas las interceptaron y un hombre, vestido enteramente negro, las señaló con un arma en la mano, mientras que un acompañante cargaba un martillo con el que impactó la ventana de la conductora.

"Siento mi respiración cortada por el miedo. El aire me recuerda que debo de respirar para que mi vida se mantenga... La adrenalina me invade el cuerpo con una sensación de adormecimiento y de calor. Me siento como si hubiera tomado alguna droga, mi corazón se acelera, parece que desea salirse del cuerpo. La respiración es cada vez y más pesada, como si fuera a detenerse y con esto los acontecimientos pudieran quedar suspendidos, esto es el miedo, el miedo de verdad, ¡tengo miedo!, me digo y me repito sabiendo que el miedo es una agitación por la perspectiva de un mal futuro que puede causar muerte o dolor".

"(...) tengo miedo de morir, están armados. Me han puesto una pistola en la cabeza en el momento de la caza. ´Esto no me puede estar pasando´, me digo porque es como una película absurda, ´Ernestina´, me digo de nuevo, ´no hables, no llores, no digas nada, tranquila, todo está bien, tranquila, el infinito tiene fin...´".

Otro de los pasajes que comparte en su obra, es la reacción de una de sus hijas, Camila que, años más tarde, se desempañaría como actriz.

"(...) mi hija nota algo raro y pregunta por mí. Ellos acongojados, le dicen: ´-A tu mamá la secuestraron, con tu tía Laura´. La noticia se la dan de golpe, me imagino que es porque también están en estado de shock. Ella se pone como loca y se pone a rasguñarse los brazos y a gritar: ´¡Mamita, no, mamita, no!´ La noticia la deja totalmente fuera de sí, tanto, que consideran inyectarle un calmante. La noticia comienza a correr entre voces, porque nadie lo ha podido confirmar. Mi hija menor, Mariana, está estudiando en Francia, yo fantaseo que cuando me llame y no conteste, le dirán que estoy en una casa de Big Brother de escritores y que voy ganando".

