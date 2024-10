Ayer 21 de octubre, se dio a conocer que Ernestina Sodi, hermana de Thalía, habría sido hospitalizada de urgencia tras sufrir un infarto. La noticia fue revelada por el conductor Gustavo Adolfo Infante, quien explicó que el incidente ocurrió el pasado viernes, cuando Sodi presentó diversos malestares.

Hasta el momento, la familia no ha hecho declaraciones sobre la situación ni el estado de salud de la escritora. Thalía, por su parte, reaccionó en redes sociales con un video en el que interpretaba una alabanza y añadió una imágen de dios abrazando a un enfermo.

¿Quién es Ernestina Sodi?

Ernestina Sodi, de 64 años, es una destacada escritora y periodista con una sólida carrera en ambos campos. Además de su faceta como narradora, también es historiadora de arte y es la tercera hija del segundo matrimonio de Yolanda Mange y Ernesto Sodi Pallares, un reconocido criminólogo mexicano.

Aunque, al igual que sus hermanas, Ernestina se sintió atraída por el mundo del espectáculo y tuvo algunas experiencias en el modelaje, su verdadera pasión y éxito han llegado a través de la escritura.

Es Licenciada en Historia del Arte por el Instituto de Cultura Superior, fue profesora de Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana y candidata a un Doctorado en Letras Modernas en la misma institución. Su tesis se titula "El mito, la tragedia y el drama en Tristán e Isolda de Richard Wagner.

Es madre de la actriz y cantante Camila González, conocida como Camila Sodi, y de Marina, frutos de su relación con el abogado y periodista Fernando González Parra.

Ernestina, además de Thalía, también mantenía una relación cercana con Laura Zapata. Sin embargo, uno de los episodios más traumáticos de su vida ocurrió en 2002, cuando ambas fueron secuestradas por un grupo criminal conocido como "Los Tiras".

El secuestro tuvo lugar cuando salían del Teatro San Rafael en la Ciudad de México. La familia exigió un rescate de cinco millones de dólares. Mientras Laura estuvo cautiva durante 18 días, Ernestina fue liberada tres meses después. Durante este tiempo, fue Laura quien se encargó de negociar la liberación de su hermana.

Ernestina Sodi, su hija Camila la convirtió en abuela a sus 47 años de edad

La controversia del secuestro

En una entrevista con Paty Chapoy, Laura relató que, tras pagar un millón 100 mil pesos como parte del rescate, Ernestina publicó un libro titulado "Líbranos del mal", en el que insinuaba que Laura había orquestado el secuestro para obtener dinero. Según Laura, esta acusación fue alentada por un periodista que sugirió a Ernestina que esa historia haría su libro más exitoso, lo que deterioró su relación.

A raíz de esta acusación, la familia, incluida su madre, se opuso a la idea de que Laura llevara la historia del secuestro a las tablas en una obra de teatro.

Por su parte, Sodi detalló en su obra los tratos brutales que recibió mientras estuvo en cautiverio, además de humillaciones sexuales, psicológicas, amenazas de muerte y como logró mantener su esperanza viva.

Asimismo, mencionó que había sido violada y que había ocasiones en que uno de los secuestradores le llevaba flores y más detalles. No obstante, Laura desacreditó la versión.

"Conmigo no, a mí siempre me trataron de ´señora´, pero ahí está el libro de esta señora, donde esta señora dice que fue violada, que el cuate llegaba, se ponía un chicle y le hacía el amor, le llevaba flores, yo no estuve ahí", dijo en “Venga la alegría”.