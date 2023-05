Esto opina Eugenio Derbez de los ex novios de Aislinn

Eugenio Derbez ha develado en varias ocasiones que mantiene una relación muy estrecha con sus hijos.

Recientemente el actor y productor realizó una declaración muy sorpresiva, la cual involucra a su hija, la también actriz Aislinn Derbez.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

El actor de “No se aceptan devoluciones” aseguró en el podcast de su hija Aislinn Derbez (titulado “La magia del caos”) que le fue muy difícil aceptar a las parejas sentimentales de la joven.

“Me hiciste la vida de cuadritos. ¿Por dónde empiezo mija? ¿Tienen dos horas? Para empezar, cómo sufrí contigo con los novios, o sea, se conseguía a los peores novios. Aislinn se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de una hora, no tenía filtro, era horrible”, relató Eugenio Derbez.

Sin embargo el actor no quiso dar más detalles acerca de las ex parejas de su hija. Se conoce que Aislinn estuvo en pareja con celebridades, y es por ello que el actor no se explayó más al respecto.

“Llegaba con cada gañán, no quiero decir nombres porque ahí deben de estar. Llegaban conmigo a la casa de: 'qué onda Eugenio' y yo: 'diles a tus amigos que no soy Eugenio, que me digan señor y me hablen de usted'. Yo era como el chistosito de la tele, me hablaban de Eugenio y me hervía la sangre", relató Derbez.

“Yo los veía fumando afuera de mi casa, luego entraban y le decía (a Aislinn): '¿por qué sales con él?'. Tenías unos gustos que ahí te encargo y después creciste y no cambió”, precisó el actor Eugenio Derbez.

¿Con quién ha estado en pareja Aislinn Derbez?

De manera pública, Aislinn Derbez ha estado en pareja con Jonathan Kubben, con Mauricio Ochmann, con Jesús Navarro (el integrante de Reik), con el cantante Kalimba, con Christian Vázquez, entre otros.