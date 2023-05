Victoria Ruffo, ¿será una Derbez aventurera?

La famosa “reina de las telenovelas”, Victoria Ruffo, confesó recientemente su deseo de unirse al elenco del reality show "De viaje con los Derbez". Sin embargo, su hijo José Eduardo mostró escepticismo ante tal posibilidad, especialmente considerando la tensa relación entre sus padres, Victoria y Eugenio Derbez. Según él, ambos están mejor manteniendo distancia, y no es necesario que vuelvan a estar juntos después de tres décadas desde su separación.

Lucero Mijares es actriz y carpintera

Manuel Mijares ya había comentado sobre el entusiasmo de su hija Lucero en la producción de "El Mago de Wiz". No sólo se esfuerza en su actuación, sino que también ha colaborado en la construcción de la escenografía. La joven, apodada cariñosamente “Beba” por sus padres, compartió imágenes en Instagram trabajando junto a los carpinteros del taller, usando incluso una máscara de soldar.

Lucero muestra su compromiso en todos los aspectos de la producción y está ansiosa por el estreno en junio.

Lucerito Mijares. Fuente: Instagram @orlando_makeup

Zuria Vega no es heroína: "el amor salva vidas"

Zuria Vega prefiere no llevar la etiqueta de heroína. La actriz fue mencionada por su pareja y colega Alberto Guerra como pieza clave en su proceso para superar adicciones, y aunque agradece el apoyo y admiración que recibe, subraya que el amor entre ambos ha sido el verdadero motor en su lucha. “Yo no he salvado a nadie", asegura Vega, enfatizando que “el amor es lo que salva vidas”. La actriz de 34 años decidió no ahondar en detalles sobre este aspecto de sus vidas.

Zuria Vega, una actriz todo terreno. Foto: German Espinosa, Archivo EL UNIVERSAL.

