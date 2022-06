Esto opina Celia Lora de Christian Nodal

Celia Lora considera que ya es suficiente el bullying que le hacen a Christian Nodal. La hija del líder de El Tri dice que la gente debe entender que el cantante regional es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, además de que puede vivir su duelo amoroso como le plazca.

“Cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera: el derecho al respeto ajeno es la paz, así que ya déjenlo en paz. Creo que está muy chavito y está en su duelo, y cada quien lo vive como quiere. No debemos opinar nada de él porque ni lo conocemos. Cada quien”, asegura.

Así piensa Bárbara del Regil del sueño americano

Bárbara de Regil sueña con Hollywood pero lo que más le interesa es tener trabajo y no ir en busca de un sueño, y es por ello que se queda en México con su público fiel y el país en donde está toda su vida.

“Claro que me gustaría ir allá, todos tenemos una meta. No soy de la idea de irme a vivir allá y estar tocando puertas. Yo estoy en México, mi público mexicano es súper fiel, entonces yo estoy bien aquí, si saliera algo me iría pero yo tengo mi casa aquí, mi hija, la escuela”.



Discriminan a actriz de "Narcos"

Todo parece indicar que la discriminación sigue latente en el país y que no distingue ni siquiera a las personas famosas. Mayra Hermosillo, actriz de la serie Narcos denunció que fue víctima de clasismo en un restaurante de Monterrey al que no la dejaron entrar argumentando que su vestimenta no era la adecuada.

“Hice una reservación y me tuvieron media hora esperando en un lugar que estaba vacío y que sale una chica a decirme que tengo que ir vestida formal. No sé qué chingados es ‘ir vestida formal’ para poder comer en un lugar en donde voy a pagar por un servicio”, narró en un video en sus redes sociales la actriz de 35 años de edad.



