Esto dice la letra de la nueva canción de Christian Nodal que le dedica a su novia Cazzu

Mientras Cazzu acapara la portada de una revista reconocida de Argentina (con un look de amazona junto a un caballo) y además anuncia que será parte de los artistas que se presenten en la Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, para acompañar la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, su novio sigue presumiendo su amor en redes sociales, dedicándole una canción.

En las últimas horas, Christian Nodal ha compartido un fragmento de lo que promete ser su próxima canción, pero ha decidido filmar a su novia en el carro, mientras se escucha de fondo la pieza musical. Allí se puede ver al sonorense tomando de la mano a su pareja, mientras ella mira por la ventana.

El gesto romántico fue compartido en las historias de Instagram de Nodal y fue replicado por sus fans en otras plataformas como Twitter. Desde hace unos meses, sobre todo luego de su ruptura con Belinda, el artista de 23 años ha eliminado las publicaciones de la red social de la camarita, dejando solo tres, pero es a través del formato de stories que está en contacto con sus más de 9.3 millones de fans.

¿Qué dice la canción que Christian Nodal le dedicó a Cazzu?

Geolocalizado en Kansas, Estados Unidos, el fragmento de video donde se escucha parte de la nueva canción del compositor, expresa: "Si un día te cansas yo me mudo pa’ Kansas, pa’ donde no haya nadie que sepa lo que pasa”. Luego se escucha: “Que fui un pend*jo por dejarte ir, mi peor pesadilla casi”.

En otra parte de la pieza musical, Christian cita uno de los audios virales de hace unos meses: “Tú eres mi bebita fiu fiu, que hablen lo que quieran pero nadie brilla como brillas tú, bebé tú eres rica como el sazón de tu mamá”. Y así, los versos finalizan con: “Por si me olvidas te hice esta aunque sea para recordar”.



Nodal presume su amor por Cazzu en redes sociales pic.twitter.com/h6NeNjL1PT — Lo + viral (@VideosVirales69) October 31, 2022

La dedicación directa del cantante hacia Cazzu fue interpretada por algunos internautas como una “respuesta” a lo que dijo Belinda en uno de sus últimos shows: “La siguiente canción (“K-bron”) la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más. Para todos los cabron*s”.