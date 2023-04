Natty Natasha atraviesa meses complicados en su vida porque su pareja está privada de la libertad desde hace unos meses. La hija de ambos vive con ella y hace todo lo posible para que la ausencia no se note a través de regalos que recibe y las fotos e imágenes que le muestra.

Lee también: Ahora es Nodal quien comparte una tierna foto tocando la pancita de Cazzu

Raphy Pina está en la cárcel luego de que en mayo de 2022, el productor fuera sentenciado en Puerto Rico a 41 meses en prisión (3 años y 5 meses) por violaciones a la ley federal de armas. Ella lo visita con mucha frecuencia y cuenta los días para volver a tenerlo en sus brazos.

El dibujo de Raphy Pina. Fuente: Instagram @nattinatasha

En este tiempo se han hecho muchos regalos que han sido noticia en las redes sociales. Natty Natasha ha mostrado los regalos que recibe y algunos que le ha hecho a su pareja. La historia de amor en estas complejas circunstancias han emocionado a los fanáticos que siguen el día a día para conocer más detalles.

Lee también: No eran sólo las fotos, la salud del hijo de Camilo Sesto sí está en su "peor momento"

Una de las últimas novedades las aportó Raphy Pina cuando desde la cárcel hizo un retrato de su pareja con el mensaje “la falta que me haces”. Ella, muy emocionada la compartió en su cuenta de Instagram haciendo viral el diseño y emocionando a todos que le dan su apoyo y contención mientras espera que su pareja pueda volver a compartir el día en familia con su pequeña hija.

Pero Natty Natasha no se quedó solamente con el dibujo y tomó la frase para una canción que compartió el pasado 20 de abril y que compartió con todos los presentes en los premios Latin AMAs delante de colegas y personalidades de la música. No fue posible evitar las emociones y ella abrió su corazón para mostrar cómo se sentía realmente. ‘’Otro día sin tí, que me despierto y tú no estás pasan cosas por mi mente. Me preocupa nos saber cómo estarás, tal vez igual que yo, sintiéndote fatal”, es una de las primeras partes de la canción. “Tú no sabes cuánta falta me haces. Yo no se cómo viviré sin tí. Tú no sabes cuánto es que te extraño”, es otro de los versos más sentidos.