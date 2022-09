Este fue el único caso que la “Doctora Polo” no logró resolver en “Caso Cerrado”

Ana María Polo es reconocida mundialmente por ser la conductora del famoso programa “Caso Cerrado” el cual es uno de los programas con mayor cantidad de rating en Latinoamérica.

Aunque algunos no crean, todos los casos que se presentan son reales, y es por ello que la presentadora de la pantalla chica debe sí o sí encontrar una solución. Pese a ello, a continuación, te contamos el día en que la abogada Doctora Polo no pudo resolver un conflicto en vivo y en directo.

Hace algunos años, mediante una entrevista, la Doctora Polo, indicó que todos los casos que se presentan en el mencionado programa, son reales: “Todos los conflictos que se presentan en “Caso Cerrado” son reales, o sea en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad”.

Y es por ello que en cada transmisión ella debe buscar y tratar de resolverlos lo más rápido posible. Aunque existe un problema que no pudo resolver.



Ana María Polo, posando.

A pesar de estar 19 años al aire “Caso Cerrado” se convirtió en uno de los programas de televisión más vistos y con muchos fanáticos que expresaban su apoyo con la Doctora Polo en las redes sociales. Por otro lado, y como es de publico conocimiento, los conflictos que se resolvían eran varios, como, por ejemplo, demandas alimenticias, divorcios, custodia de menores, entre otros.



El día que la Doctora Polo no pudo resolver un caso

Aunque un día no pudo resolver un conflicto por lo que el sujeto le recriminó a la famosa conductora que ella no era nadie para demandarlo. Y así fue que Ana María Polo no pudo resolver dicho problema, ya que el hombre se negó a lo que expresó la Polo: “Escuchemé, usted tiene que presentar el divorcio, porque usted no puede estar casado” fue lo que le dijo y el hombre necio le respondió: “tú no eres nadie para decirme eso, yo me divorcio cuando quiera”.



Ana María Polo, posando.

Enojadísima e indignada la Doctora Polo expresó ante todos: “Tú eres un descarado, se acabó el caso señores, salgan, no los quiero aquí, se acabó el caso”. Fue así que expulsó al hombre del piso de grabación y gracias a su mal genio y negatividad le fue imposible resolver el caso de divorcio en vivo.