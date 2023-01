Este fue el incómodo momento que vivió Mariazel en su hogar

“Viviendo en el presente… ¡Confiando en el futuro!”, fue el epígrafe que escribió Mariazel Olle Casals en una fotografía colgada en su cuenta de Instagram. Allí se la pudo ver en traje de baño con estampados en colores cálidos y en minishort de jean.



La integrante de “Me caigo de risa” es una de las más queridas de la televisión y siempre mantiene el humor como bandera en su vida. Es así como a través de sus redes sociales, suele compartir momentos cotidianos o familiares (a veces buenos, otras no tanto) desde ese lado de la risa.



Pero otra de sus publicaciones recientes en la red social de la camarita, además de la que protagonizó hace unos días con su esposo Adrián Rubio, donde se sinceraron con aspectos que les desagrada de cada uno, ha dado qué hablar por mencionar un despiste que muchos suelen cometer cuando salen de sus hogares.

Luego de sumarse al challenge de reproducir uno de los audios en tendencia en las redes sociales, Mariazel ha seguido tomándose algunas situaciones de su vida con humor. En una de sus últimas publicaciones, la actriz confesó ante sus seguidores que cometió un error al irse de su casa y lo pagó caro.



Mariazel contó una intimidad de su hogar pic.twitter.com/J8CNPWhOqZ — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 25, 2023

“Me quedé afuera de mi casa. No me llevé llaves. No hay nadie. Todos salieron y estoy azul. Así es mi día”, fue lo que mencionó Mariazel a través de un breve video publicado en sus historias de Instagram, donde lo pudieron ver sus más de 3.6 millones de seguidores. El hecho compartido por la conductora en la red social de Meta, da cuenta de su estilo de vida y la forma que tiene de tomarse los momentos complicados con un poco de humor.