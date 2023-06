Este es el origen de la enemistad entre Yuri y la comunidad LGBTIQ+

A más de un año de que Yuri emitiera un comentario sensible acerca de los hombres homosexuales, desatando el descontento de la comunidad LGBTIQ+, las rencillas entre este grupo y la cantante veracruzana no cesan y aunque la intérprete de "Tiempos mejores" asegura que no tiene nada en contra de sus representantes, estima que la molestia que ha generado en la comunidad podría ser producto de la religión que profesa; el cristianismo, y no por por los comentarios que ha realizado, ¿cómo se originó el problema?

Fue durante un concierto en 2022 cuando Yuri comentó que lamentaba que los hombres "más guapos" estuvieran yéndose "al monte", haciendo referencia a que optaban por relacionarse por personas del mismo sexo, sin embargo, también agradecía el hecho de que ella ya estuviese casada, pues esa tendencia no la afectaba directamente. Inmediatamente, la comunidad LGBTIQ+ reaccionó negativamente, pues consideró que la cantante había irrespetado al movimiento y a quienes lo integran.

Sin embargo, desde ese momento, la cantante trató de desestimar el supuesto rechazo que produjo en la comunidad, asegurando que las críticas y señalamientos que recibía provenían tan sólo de un pequeño grupo de personas y que, la realidad, es que tenía muchas y muchos aliados LGBTIQ+ que seguían asistiendo a sus conciertos y apoyándola en su carrera.

Y aunque la intérprete de "La maldita primavera" ha tratado de aliviar la tensión constante que existe entre ella y la comunidad, pues ya hasta hay un hashtag que demuestra la antipatía que ha producido; este es "#YuriLaMenos, el cual hace referencia a que la originaria de Veracruz es la menos indicada para representarles.

Este lema se creó cuando Yuri acudió al final del reality show "La más draga", sin embargo, sigue siendo utilizado por algunas personas para destacar que no ha sido perdonada, pese a que, en octubre pasado hasta se arrodilló para pedirles una disculpa.

Yuri, ¿piensa que no la quieren por ser cristiana?

Ahora, en el marco del mes del orgullo y con la realización de la marcha gay, la prensa mexicana no perdió la oportunidad de acercarse a Yuri para cuestionarla acerca de la poca popularidad que ha causado en la comunidad, misma que ella considera como inexistente, pues asegura que hay muchas personas de la comunidad que le refrendan su apoyo y, dicho y hecho, pues en ese momento -mientras arribaba al aeropuerto de la CDMX- dos fans de la comunidad se acercaron con mucho entusiasmo a saludar a la cantante y mostrarle su admiración.

"Aquí está el ejemplo, ¿ustedes me amana, sí o no?", cuestionó Yuri a uno de los seguidores que se acercó, a lo que él contestó "Claro, porque eres una ching***", mientras la observaba y colocaba su celular en el ángulo perfecto para tomar una fotografía junto a su acompañante y a la cantante. (Esto ocurrió durante una entrevista emitida en el programa "Sale el Sol).

Fue entonces que la intérprete de "Detrás de mi ventana" atribuyó el rechazo que recibe de parte de la comunidad a que es una persona cristiana, por lo que es más reservada a la hora de hacer sus shows y vestirse: "Hay algunas comadres que me adoran, otras que no, el problema lo tiene ese pequeño sector o ese pequeño grupito (dentro de la comunidad), yo creo que es porque soy cristiana y no me enloquezco, ni salgo con el chicharrón de fuera, yo creo que eso es", estimó.

Además, refrendó que siente mucho respeto por la comunidad, pues asegura que nunca ha usado su religión para asegurar que Dios no quiere a este grupo y que, en cambio, son algunos representantes LGBTIQ+ quienes no respetan su punto de vista. "Yo respeto, pero ellos no me respetan mucho en esa área peo no importa, los sigo queriendo, los sigo amando, he dicho una y otra vez que amó a la comunidad", destacó.

