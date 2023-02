Este es el motivo por el que Margarita Rosa de Francisco jamás usara bótox

“Café con aroma de mujer”, “Paraíso travel” o “Jugando con fuego” son solo algunas de las películas y series donde la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco ha brillado con todo su talento.

La ex pareja del músico Carlos Vives siempre se ha destacado por su talento y por su belleza, pero recientemente se volvió viral en las redes sociales por una polémica declaración.

¿Qué dijo Margarita Rosa de Francisco?

A sus 57 años, Margarita Rosa de Francisco aseguró que está dispuesta a vivir y ver su envejecimiento de una forma natural y tranquila.

A través de un video de TikTok, la actriz colombiana realizó una crítica hacia quienes la critican por su apariencia.



Foto: Margarita Rosa de Francisco. Fuente: Instagram @margaritarosadefranciscofc

“Me llama la atención que aquí en TikTok no me están gritando a la cara lo vieja que estoy. Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox ni rellenos, no quiero nada de eso”, comenzó diciendo Margarita Rosa.

“Quiero ver, estoy deseosa de ver mi envejecimiento y ya. Antes cuando tenía 40 si me alcanzó a dar esa crisis de vejez, y me puse relleno en los labios y bótox en todas partes, pero bueno, eran cosas que se iban con el tiempo. Pero desde la pandemia no me volví a hacer ningún tratamiento para la piel”, continuó la actriz.

Margarita Rosa de Francisco reflexiona sobre la vejez pic.twitter.com/iEKcGzVAKF — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 15, 2023

“De alguna manera la pandemia me enseñó a aceptarme físicamente, a aceptarme cómo estoy”, finalizó Margarita Rosa de Francisco.

Sin dudas el mensaje de la actriz es muy poderoso, y varios de sus fanáticos y usuarios de TikTok celebraron sus palabras. “Veo una mujer que a pesar de los años sigue hermosa. Lo más lindo de aceptar tus arruguitas es que son agradecimientos a Dios por cada día de vida”, “Eres hermosa”, “Envejecer con dignidad”, “Eres hermosa Gaviotica”, son solo algunos de los mensajes y comentarios que recibió Margarita Rosa de Francisco.