Esta es la supuesta razón por la que Amy Jo Johnson no participará del especial de los Power Rangers

Para los que nacieron en los años 90, algunos de los héroes que marcaron sus infancias y adolescencias, seguramente, fueron los Power Rangers. Los luchadores pertenecieron a la denominación “Mighty Morphin Power Rangers” y fueron un éxito indiscutido de la pantalla chica.

Leer más: Los Power Rangers dan el último adiós a Jason David Frank

Treinta años después de su lanzamiento al mundo, Netflix anunció un contenido especial denominado “Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always”. Esta producción contará con algunos actores originales del elenco, pero hay dos de renombre que quedarán fuera de este homenaje.

Leer más: Jason David Frank: El power ranger verde murió a los 49 años



La ausencia de la Power Ranger rosa

A la ausencia inevitable de Jason David Frank, quien se quitó la vida el pasado noviembre de 2022 a sus 49 años, generando conmoción en millones de fans de la serie; y a la de Thuy Trang, quien interpretó a la Ranger amarilla original y falleció en un accidente automovilístico en 2001; se suma la de Austin St. John, quien encarnaba al luchador rojo y Amy Jo Johnson, la primera Ranger rosa.

Estas dos últimas ausencias molestaron un poco a los fans y señalaron que el actor de 48 años no ha sido confirmado porque fue arrestado el año pasado por fraude al programa de ayuda empresarial Covid-19 del gobierno estadounidense. Pero sobre la no participación de Amy Jo Johnson, ella misma ha mencionado porqué no será Kimberly Hart en esta oportunidad.

"Para que conste, nunca dije que no... Simplemente no dije que sí a lo que me ofrecieron [...] ¡Pero hay otras cosas divertidas que vendrán", fue lo que compartió en Twitter para sus más de 132 mil seguidores en la red social del pajarito celeste. La noticia fue tomada con tristeza por los fans, ya que quedaron contentos con su aparición breve en la película de los “Power Rangers”, estrenada en 2017.

¿Quiénes son parte del especial de los “Power Ranger” de Netflix?

Sin embargo, los que darán su presente en el formato de la plataforma del servicio de streaming son: David Yost (Ranger azul), Walter Emanuel (Ranger negro), Catherine Sutherland (Ranger rosa de la segunda generación, cuya aparición fue en la tercera temporada), Steve Cardenas (Rocky, el segundo Ranger rojo), Karan Ashley (Aisha, la Ranger amarilla) y Johnny Yong Bosch (Adam, el segundo Ranger negro).