Esta es la razón por la que Daniel Bisogno nunca entrará a "La casa de los famosos"

Daniel Bisogno confesó que, aunque recibió la invitación para participar en el reality show "La casa de los famosos", es imposible que alguna vez entre en este proyecto donde personalidades como Sergio Mayer y Wendy Guevara han ganado fama, pues hay una fuerte razón laboral que se lo impide.

El actor ofreció una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado y en ella contó mucho acerca de su carrera y permanencia en la empresa TV Azteca, donde por 26 años ha conducido el programa "Ventaneando". Y cuando fue cuestionado sobre la rivalidad entre su televisora y Televisa confesó sobre esta propuesta.

"Una casa de los famosos me la ofrecieron también, la pasada, y no pues cuando les dije en Azteca que me estaban invitando se carcajearon porque de alguna manera soy de los muy pocos que todavía tienen contrato de exclusividad en Azteca. Sólo somos siete", contó Bisogno.









El también actor detalló que, entre los siete trabajadores que firmaron para no trabajar con ninguna otra empresa se encuentran su jefa, la periodista Pati Chapoy, los comentaristas de deportes Christian Martinoli y Luis García, y el conductor de noticias Javier Alatorre.

"Somos los que tenemos toda la vida ahí entonces por eso no se puede hacer otra cosa", afirmó Daniel.

Además reconoció que tanto este programa como otras de las estrategias de contenido de Televisa han sido un acierto para la empresa con la que de alguna manera compite la suya, sin demeritar los esfuerzos que se hacen desde TV Azteca.

"Creo que Televisa ha respondido muy bien a todo esto con las redes, han logrado ponerse abusados y en Azteca siento que en momentos nos hemos quedado atrás, pero ya hay cosas con las que estamos", señaló.

Y afirmó que, a pesar de ser consciente del éxito del programa en el que también participó Emilio Osorio, Apio Quijano y Poncho de Nigris, él no era espectador del programa, porque más allá de la lealtad que le tiene a su trabajo, había personas participando que no le agradaban.

"No la veía porque había dos que tres que me estorbaban, pero yo ponerle al dos en mi casa me siento con culpa, siento que me están registrando el rating", expresó entre risas.

Y aunque nunca la mencionó, Raquel Bigorra, quien también fue parte del reality fue una de las amigas con las que el también locutor se enemistó luego de que en el programa que conduce afirmaron que ella, a pesar de ser su mejor amiga y comadre había sido la responsable de filtrar detalles íntimos de Daniel durante su divorcio.

Él mismo dijo que la única persona a la que no perdonaría es quien le hizo una traición e hizo referencia a ello cuando habló de su distanciamiento con Atala Sarmiento, exconductora de Ventaneando.

"Atala fue otra de las que pasó un mal momento cuando vino una traición para mí, la misma persona también traicionó a Atala porque en ese momento Atala se quería embarazar y estaba viendo la posibilidad y le vendieron unas notas... y yo en su momento no le creí a Atala de quien venía la traición y de eso me arrepiento absolutamente mi Ata, porque tenías toda la razón", dijo.

Entre otras cosas, Bisogno también habló del procedimiento médico que casi le cuesta la vida recientemente cuando tuvo un derrame interior y cómo ha revalorado la vida y su salud.

"Estaba totalmente inundado de sangre, el esófago tenía unas varices que hace que sangres y puede ser por distintos motivos, el hígado, baja de peso o niveles de azúcar muy disparados... he llorado tanto que me he quedado sin lágrimas del momento tan intenso y fuerte", contó.

