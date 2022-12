Esta es la película que casi le cuesta la carrera de Charlize Theron

A sus 47 años, Charlize Theron se ha convertido en una de las actrices más exitosas de Hollywood y sus ocho premios lo avalan. Un Óscar, un SAG y un Globo de Oro, forman parte de sus reconocimientos y nominaciones a importantes premios de la industria del cine.

Pero no todo ha sido éxito para la actriz sudafricana nacionalizada estadounidense. En 2005, se estrenó “Aeon Flux” y le tocó interpretar al personaje homónimo. Dicha cinta no tuvo buenas repercusiones y en una entrevista para “The Hollywood Reporter”, la artista confesó que su intuición le anticipó dicho efecto.

"Esto va a sonar mal, pero siempre supe que ‘Aeon Flux’ iba a ser un fracaso", dijo la protagonista de “Monster” acerca de la película de ciencia ficción dirigida por Karyn Kusama. "Lo supe desde el principio, por eso hice Arrested Development", confesó Theron. "No sé si tenía las respuestas sobre cómo arreglarlo, pero definitivamente sabía que estábamos en problemas", fue lo que agregó la también modelo.

La recaudación de “Aeon Flux” fue solo de 53,3 millones de dólares en todo el mundo y esa cifra no llegó a cubrir el presupuesto de 62 millones de dólares que costó producirla. "Yo no era productora y realmente no tenía la experiencia para hacer lo que hace Tom Cruise, que consigue cuatro escritores para solucionar los problemas", fue sincera Charlize.

La cinta a la que hizo referencia la actriz tuvo en el elenco a actores como Jonny Lee Miller, Sophie Okonedo, Pete Postlethwaite, Frances McDormand y Marton Csokas. Una de las cosas que dejó muy en claro la activista es que adora protagonizar historias de acción: "Esto va a sonar jodido, pero la responsabilidad narrativa que siento físicamente cuando hago estas películas casi me pesa más que cuando hago grandes dramas. Hay un aspecto narrativo más fácil. Hay algo tan jodidamente desafiante en eso porque no está tan claro y no es fácil".