Esta es la película poco conocida de Diego Luna y Jim Carrey que no te puedes perder en Netflix

Desde hace muchos que Diego Luna es uno de los actores más exitosos de Hollywood, e incluso ha logrado protagonizar varios proyectos de Star Wars como “Rogue One” o la serie “Andor”.

Luna también se ha dado el lujo de trabajar con diversos actores que son considerados como los más talentosos y taquilleros de Hollywood, como es el caso de Jim Carrey.

Pocas personas lo saben, pero Diego Luna y Jim Carrey protagonizaron una película hace un par de años, y la misma está disponible en el catálogo de Netflix. La cinta se llama “The Bad Batch” y también forman parte de la misma Jason Momoa, Kaeanu Reeves, Suki Waterhouse y Giovanni Ribisi.

Foto: Diego Luna en "The Bad Batch". Fuente: Twitter @showmundialshow

¿De qué trata “The Bad Batch”?

“Una joven lucha por sobrevivir cuando se encuentra con una comunidad psicodélica y un enclave de caníbales”, indica la sinopsis oficial de “The Bad Batch”.

La película de Diego Luna describe a una serie de marginados de la sociedad que son expulsados de Estados Unidos y lanzados a una zona desértica que parece un paraje post-nuclear. En español la cinta se conoce como “Amores caníbales” y muchos críticos de cine aseguran que la misma “es una joya”.

“The Bad Batch” es un largometraje independiente y en su momento no tuvo mucha publicidad. La cinta muestra un panorama apocalíptico, pero al mismo tiempo tiene muchas escenas gore, de quietud y suspenso que ponen en duda al espectador y generan expectativa.

La directora de la cinta es Ana Lily Amirpour, y gracias a esta película ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia en el 2016. Amirpour también se ha destacado por trabajos como “Una chica regresa sola de noche”, “Mona Lisa and the Blood Moon”, “Hairy” y “A little suicide”.