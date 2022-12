Esta es la película de culto que Brad Pitt rechazó por este motivo

Brad Pitt es uno de los actores de Hollywood más talentosos y taquilleros. Películas como “Once Upon a Time…In Hollywood” o “El club de la pelea” lo han tenido como su protagonista.

Sin embargo la ex pareja de Angelina Jolie rechazó en varias oportunidades formar parte de una película o serie, y eso llevó a que el actor se arrepintiera de sus decisiones.

Leer más: La dura revelación de Jennifer Aniston que recorre el mundo

¿Qué película rechazó Brad Pitt?

Brad Pitt rechazó protagonizar “Cadena Perpetua” (también conocida como "Sueños de libertad"), una película que estuvo dirigida por Frank Darabont y que contó con los protagónicos de Morgan Freeman y Tim Robbins.

Leer más: Brad Pitt habló de cómo hizo para afrontar su separación de Angelina Jolie

“Cadena Perpetua” es considerada en la actualidad como un clásico del cine. La misma se estrenó en 1994 y recientemente se volvió a estrenar en los cines en formato remasterizado. “Un hombre inocente es enviado a una corrupta penitenciaria de Maine en 1947 y sentenciado a dos cadenas perpetuas por un doble asesinato”, indica su sinopsis oficial.



Foto: Cadena Perpetua. Fuente: Twitter @showmundialshow

Frank Darabont quería que Brad Pitt protagonizara “Cadena Perpetua” porque quedó fascinado con él cuando lo vio en “Thelma & Louise”.

“Hubiera sido genial estar ahí, pero no me arrepiento. Simplemente creo en la forma en que funcionan las cosas y ese era el rol para otra persona. Incluso la sensación de 'Oh, habría estado bien' redirige a una elección más adelante. Todo funciona en conjunto”, le aseguró a USA Today Brad Pitt.

Incluso Brad Pitt asegura que rechazó trabajar en “Cadena Perpetua” para aparecer en “Entrevista con el vampiro”, la película basada en la novela de Anne Rice. En dicha película Pitt comparte pantalla con Tom Cruise, pero muchas personas aseguran que es uno de los peores papeles de Pitt.

Pitt optó por “Entrevista con el vampiro” porque en “Cadena Perpetua” le esperaba un papel secundario, mientras que en la película Neil Jordan se quedó con el papel de Louis de Pointe du Lac.