Esta es la película bélica que podría haber causado el problema de salud de Bruce Willis

El año pasado se conoció la triste e impactante noticia de que el actor Bruce Willis padece afasia, un trastorno del lenguaje que se origina por un daño cerebral en las áreas responsables de la producción del habla y la comprensión del lenguaje.

La causa más común de afasia es el accidente cerebrovascular, cuando un vaso sanguíneo del cerebro se bloquea o se rompe. Ahora, una teoría asegura que una película en la que trabajó Willis podría haber causado su afasia.

Leer más: Salud de Bruce Willis empeora, ahora es diagnosticado con demencia

Se trata de una película bélica dirigida por Antoine Fuqua, estamos hablando de “Lágrimas del Sol” (‘Tears Of Sun’ en inglés), la cual fue lanzada en el 2003.

Leer más: Bruce Willis: ¿Quiénes son las madres de sus 5 hijas y a qué se dedican?

En dicha película Bruce Willis comparte pantalla con Monica Bellucci, Cole Hauser, Eamonn Walker, entre muchos más.

En “Lágrimas del Sol”, se trata la historia de un grupo Navy Seals, comandados por el teniente A. K. Waters (Bruce Willis) que tiene como misión extraer a toda costa a Lena Fiore Kendricks (Monica Bellucci), una doctora encargada de la misión médica para ayudar refugiados en Nigeria.



“TEARS OF THE SUN” was released on this day 20 years ago. pic.twitter.com/NnetZHVUtv

— Films to Films (@FilmstoFilms_) March 7, 2023