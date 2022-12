Esta es la fórmula de Lyn May para lucir así a los 70

Lyn May acaba de cumplir 70 años de edad y sigue teniendo un cuerpo de infarto, pero ella asegura que no hay ningún secreto en esto simple disciplina, ya que todos los días ella se levanta temprano y se va a una clase de baile, si es sábado lo cambia por el gimnasio donde invierte alrededor de tres horas de entrenamiento, esto le permite no tener una dieta rigurosa y comer de todo, menos carne roja porque nunca le ha gustado, de ahí en fuera no hay receta mágica o cirugía que la mantenga con una silueta tan bonita.

Juan Pablo Medina sonríe ante el amor

Siempre fue cercano a la gente, pero tras su traumática experiencia de salud, Juan Pablo Medina disfruta más de la vida. A donde llega siempre lo hace con una enorme sonrisa, abrazando a todo mundo y agradeciendo que estuvieron con él en ese proceso, respetando su privacidad. Y lo más importante, destaca que por fortuna sólo ha recibido apoyo de todos lados, algo que lo emociona porque, dice, algo hizo bien en el pasado.

Foto: Instagram

¿Qué tiene en común Rocío Sánchez Azuara con “Venga la Alegría”?

La conductora de talk shows Rocío Sánchez Azuara tiene algo en común con el programa de “Venga la Alegría”, que seguramente desconoce el público televidente: El programa la presentadora, “Acércate a Rocío”, comparte el mismo foro de televisión que el matutino de Azteca: el foro Seis. Cuando esta revista televisiva está al aire, el otro show tiene las luces apagadas y en ese lugar se encuentran los camarógrafos y staff y viceversa, cuando el programa de Sánchez se transmite, el espacio del matutino se apaga en Azteca Ajusco.



Foto: Instagram