Esta es la emotiva canción que Phil Collins le escribió a su hija Lily cuando ella era pequeña

Phil Collins es sin dudas uno de los cantantes y compositores más exitosos de la música a nivel mundial. El ex integrante de Genesis logró crear una exitosa carrera como solista y nos regaló éxitos como “In The Air Tonight” o “Another Day In Paradise”.

Pocas personas saben que Phil Collins es el padre de la actriz Lily Collins, la protagonista de la exitosa serie de Netflix “Emily In Paris”.

Leer más: ¡Adiós lujosa mansión! Phil Collins la vende por 39 mdd

Lily nació como fruto de la relación que Phil Collins mantuvo con Jill Tavelman, su segunda esposa. Sin embargo los Phil Collins y Jill se separaron cuando Lily tenía tan solo 7 años de edad, y en ese momento la niña se mudó con su madre a Los Ángeles.

Leer más: Exesposa de Phil Collins lo acusa de no bañarse ni lavarse los dientes durante un año



Foto: Lily Collins y Phil Collins. Fuente: Instagram @lilyjcollins

¿Qué canción le compuso Phil Collins a Lily Collins?

Lily Collins siempre aseguró que a pesar de que no se crió con ambos de sus padres, Phil Collins siempre estuvo presente en su vida, incluso el músico británico le compuso la canción “You’ll Be In My Heart”, la cual luego formó parte del soundtrack de la película de Disney “Tarzán” en 1999.

El tema fue tan exitoso que lo llevó a recibir un premio Oscar a ‘Mejor canción original’, pero lo que el público no sabía es que la compuso pensando en sus hijos, Lily, Simon y Joely.

"You'll Be in My Heart", pasó diecinueve semanas consecutivas en el puesto #1 de la lista Adult Contemporary y alcanzó el #21 en el Billboard Hot 100. La canción logró la primera aparición de Collins en el top 40 de la lista "Billboard Hot 100" desde 1994 con "Everyday".La canción también alcanzó el #17 en el Reino Unido, así el músico pudo continuar con su éxito que no había parado después de "Everyday". Con ella ganó el Globo de Oro a la mejor canción original y el Oscar a la mejor canción original. Collins interpretó la canción vivo en una ceremonia de ese año.