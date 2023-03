Esta era la cantante con más récords Guinness de la historia hasta que Shakira la superó

Shakira se ha convertido en la artista femenina con más récords Guinness en el mundo. Ella es dueña de 21 reconocimientos de este tipo que ha logrado cosechar a lo largo de su carrera. Sin embargo, fue con su canción junto al productor argentino Bizarrap que llegó a superarse así misma.

Es que solo por su tema “Music Sessions #53”, Shakira se quedó con 4 récords Guinness. Con este reconocimiento la colombiana pasó a la historia. "Aunque escribí la canción para mí, siento que estaba destinada a muchas mujeres que necesitaban un foro y una voz que las representara", sostuvo la colombiana en el programa de Jimmy Fallon.

Fue allí donde Shakira recibió los 4 reconocimientos alcanzados en el Libro Guinness de los récords. “Canción latina más reproducida en Youtube en 24 horas, con 63 millones de vistas; canción latina más rápida en llegar a 100 millones de reproducciones en YouTube; canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas, con 14,93 millones de reproducciones y canción latina más reproducida en Spotify en una semana, con 80,6 millones de reproducciones”, fueron los premios que se llevó.

Quién es la cantante a la que superó Shakira

Antes que Shakira era Madonna quien estaba ocupando este podio. Con más de 35 años de carrera la cantante venía ocupando el lugar que ahora tomó la colombiana con 20 menciones en el Libro Récord de los Guinness.

Entre los múltiples reconocimientos la entidad había premiado a Madonna por contar con el tema más tuiteado, ser la más ganadora en la historia del MTV Video Music Awards, contar con la canción con más entradas al número uno en el mundo, tener el mayor número de cambios de vestuario en una película, grabar el video musical más caro, tener el álbum más vendido en la historia por una mujer, entre otros.

Pero ahora, Shakira ha logrado derribarla con sus 21 menciones en el Libro Récord logrando posicionarse como la artista femenina con más reconocimientos Guinness en la historia. Sin duda, la colombiana seguirá en este camino de éxitos y al parecer mantendrá por varios años el podio.

Estos son los 21 Récords Guinness que consiguió Shakira

1.- Canción latina más rápida en llegar a 100 millones de visitas en YouTube.

2.- Primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número 1 en la lista Latin Airplay de Billboard.

3.- Primera vocalista femenina en debutar en el Top 10 del Billboard Hot 100 con un tema en español.

4.- Primera persona en alcanzar los 100 millones de Me gusta en Facebook.

5.-Primer video musical en 3D lanzado por Sony Music ("Waka Waka").

6.- Canción en español con la posición más alta en el Billboard Hot 100 (femenino)

7.- Persona más likes en Facebook (mujer).

8.- La mayoría de los premios ganados por una artista femenina en los Premios Billboard de la Música Latina.

9.- La mayoría de las listas de Billboard encabezadas por una canción en español de una artista femenina.

10.-La mayoría de las semanas acumuladas en el No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard por una artista femenina.

11.- Más Me gusta para un artista de la música en Facebook.

12.- Me gusta más para un músico en Facebook (mujer)

13.- La mayoría de los números 1 en la lista Latin Airplay de Billboard por una artista femenina.

14.- La mayoría de los No. 1 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard por una artista femenina.

15.- La mayoría de los números 1 en la lista de ventas de canciones digitales latinas de Billboard.

16.- Canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas.

17.- Canción latina más reproducida en Spotify en una semana.

18.- La mayoría de los 10 éxitos principales en la lista Latin Airplay de Billboard por una artista femenina.

19.- La mayoría de los 10 éxitos principales en la lista de canciones pop latinas de Billboard por una artista femenina.

20.- La mayoría de los 10 éxitos principales en la lista Hot Latin Songs de Billboard por una artista femenina.

21.- Canción latina más vista en YouTube en 24 horas.