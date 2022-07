Esposo de Nicky Minaj es sentenciado a un año de prisión domiciliaria

Kenneth Petty, pareja sentimental de la rapera Nicky Minaj, fue sentenciado a cumplir un año de prisión domiciliaria, esto por incumplir con una orden que lo obligaba a registrarse en la lista de agresores sexuales de Nueva York, por un delito que cometió en 1994.

De acuerdo con información del portal TMZ, Petty, hace 48 años fue acusado de violación y pasó más de 4 años en prisión por ese delito; sin embargo, cuando se mudó a California con la cantante, la policía federal se dio cuenta que el sujeto no estaba en la lista de agresores, por lo que fue detenido y llevado a la oficina del Fiscal.

Por esta omisión, Kenneth fue sentenciado a pasar en confinamiento un año, además de otros tres de libertad condicional y una multa de 55 mil dólares.

Sin embargo, los agentes no están de acuerdo con el veredicto, pues el sujeto y Minaj viven en una impresionante mansión en una de las zonas más exclusivas de California, lo cual no supondría ningún castigo ya que cuenta con todas las comodidades. Incluso, sugirieron una pena de 15 meses en la cárcel y cinco años de libertad condicional , pero el juez no quiso imponerle una sentencia “tan dura”.

