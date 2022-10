Esposa de Francisco Gattorno planeó la boda desde sus 12 años, era fan de sus novelas

Con 58 años recién cumplidos, Francisco Gattrono se casó con su prometida, la cubana Adamarys Espinosa, en una ceremonial espiritual realizada en las orillas del Río Nilo, en Egipto. Entre canticos y rituales la pareja realizó sus votos de unión, los cuales, serán reafirmados por una boda por el civil en México. Te contamos los detalles de la boda.



Foto: Instagram

El amor entre Francisco Gattorno y Adamarys Espinosa es, sin duda, muestra de que pueden romperse los convencionalismos; hace un año, la joven de 32 años le pidió matrimonio al actor, pero no conforme con romper la tradición que dicta que el hombre es quien debe hacer esta proposición, Espinosa llevó a cabo una propuesta de matrimonio totalmente inusual, al hacerla en un programa completamente en vivo.

Fue hace un año, mientras la pareja estaba como invitada en el programa “Hoy” que, luego de contestar algunas preguntas relacionadas a su vida amorosa, Adamarys se presentó frente a Francisco, con quien se lleva 26 años, y le peguntó si quería casarse con ella. De pronto, todo el set del matutino quedó atónito frente a la propuesta y el silencio terminó convirtiéndose en toda una celebración cuando Gattorno dio el sí.

En ese momento, el actor expresó que no le sorprendía la pregunta que le había hecho Adamrys y que, en cambio, ya esperaba que ese momento llegara pronto, sugiriendo que él y su prometida ya habían abarcado el tema acerca del futuro de su relación en ocasiones previas. "¡Ya lo sabía!... Estoy muy contento. Es algo que ya esperaba. No me sorprende. Estoy muy feliz y digo que sí", compartió en aquel momento.

La llegada de Adamarys a la vida de Francisco cambió muchas de las ideas con las que el actor vivía, pues luego de dos divorcios; Cynthia Klitbo (1999) y Belmaris González Suazo (2019), llegó a asegurar que, aunque el matrimonio había sido importante para él, era una etapa que había quedado atrás y no volvería a repetir.

“Sí creo en el matrimonio, pero yo creo que ya yo cumplí la meta, ya hice todas las bodas que iba a hacer, ya me tomo la vida un poco más tranquila, ya pasé por eso, ahora estoy más dedicado a hacer otras cosas”, indicó.



Foto: Instagram

Sin embargo, su relación con Espinosa le hizo reconsiderar esa opinión, al grado de aceptar la proposición y, a un año de este evento, convertir en una realidad ese compromiso, el cual se llevó a cabo en Egipto como una petición de Adamarys, quien es devota de la cultura egipcia, por lo que deseaba sellar su amor con el actor a través de un ritual lleno de simbolismo.

“Más que casarnos, fue un ritual del país, de la forma de vida del Oriente. La cultura egipcia es algo que le apasiona a Adamarys; vimos esta forma de unir nuestras vidas y nos gustó, y la hicimos”, detalló Gattorno, que cumplió años el pasado miércoles.

El ritual con el que unieron sus vidas consistió en un viaje que emprendieron a lo largo del Rio Nilo en una barca que los condujo a un poblado egipcio, donde fueron recibidos con una serie de canticos. Pero este no es el primer sueño que Adamarys cumple junto al actor, pues en el programa “Hoy” confesó que sus planes de casarse con Gattorno databan de hace 20 años atrás, cuando ella lo vía en las telenovelas y estaba enamorada de él: "Desde que tenía 12 años estoy soñando con casarme con este hombre", reveló.



Foto: Instagram

Adamarys y Gattorno se conocieron hace cuatro años, por un amigo en común que los presentó, de esa manera se frecuentaron a lo largo de un año, tiempo que les hizo darse cuenta de que tenían mucha química, por lo que comenzaron una relación que duró dos años antes de que llegara el compromiso, y un año más, mientras planificaban la boda que, hoy, se ha convertido en una realidad.

