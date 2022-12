Con casi millón y medio de seguidores en TikTok y 300 mil en instagram, Esmeralda Soto dice que es una persona insegura.

“Me da tanta ansiedad todo esto que no es que no me la he creído, sí hay momentos en que digo, ¿a poco sí mami?, pero vivo un poco con miedo, es la verdad”, asegura.

Este año su nombre asaltó por completo el streaming al integrarse a la nueva temporada de la serie "Ana", protagonizada por Ana de la Reguera, y como una de las estelares en "Las Bravas", producción en la que interpreta a una aguerrida futbolista.

Y desde esta semana, por Netflix, encabeza "La flor más bella", serie de comedia escrita por la comediante Michelle Rodríguez ("Mirreyes vs Godínez" y "40 y 20"), basada en su propia vida.

La producción se define como una celebración al amor propio y estar orgulloso de quien se es tanto física, como mentalmente, utilizando los defectos a favor de uno.

En ella interpreta a Mich, una joven que no es reconocida por su novio oculto (Germán Bracco), siendo prácticamente invisible para todos por su imagen y violentada por sus compañeros de escuela.

“Tuve una conversación con Mich y hablamos del ser gorda, de ser una batalla constante y ella me dijo que no era tal, ahí me cambió; dije claro, no tengo por qué estar peleando, no debo combatir con que si bajo de peso a lo mejor consigo tal trabajo, el cuerpo es mi mejor aliado y con eso ya gané”, comenta Esmeralda.

“Qué triste que nos hemos tardado mucho en no hacer cosas estereotípicas, sino que haya personajes que puedan trascender nuestra imagen. Si, estamos llegando en el mejor momento, pero 500 años tarde”, subraya en pregunta específica.

En "La flor más bella" actúan, entre otros, Isabel Yúdice, Alicia Vélez, Michelle Olvera, Tadeo Tovar e Ishbel Bautista, con locaciones en Xochimilco, tierra natal de la verdadera Michelle Rodríguez.

Esmeralda realizó sus propias escenas de acción, como cuando es tirada a una fuente con agua, aunque la producción deseaba utilizar a una doble.

“La verdad creo es una mezcla de que el universo me quiere mucho y saber a quién decir que no”, señala sobre su actual etapa laboral.

“Me han llegado proyectos a los que he dicho eso, no me representa y no quiero que esto represente a los y las demás, también somos lo que no somos”, indica.

rad