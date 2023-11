Marrakech.— Willem Dafoe es aún más expresivo en persona. Al reír, su boca se expande de lado a lado y sus profundos ojos azules se abren hasta límites insospechados.

El actor estadounidense está en Marruecos para asistir al Festival Internacional de Cine de Marrakech, acompañado de su esposa, la directora italiana Giada Colagrande.

Dafoe, de 68 años, atiende solícito a la prensa y se carcajea ruidoso.

—145 películas...

—Me sorprende a mí. ¡De verdad, es mucho! (ríe). Pero a veces son papeles muy pequeños, que te comprometen una semana, y a veces son sustanciales, de seis meses. Es como mirar atrás a tu vida a cierta edad y decir: ¿cómo puede ser que haya llegado a ser tan viejo? Es un sentimiento singular.

—Y ha trabajado con incontables directores: Was Anderson en cinco ocasiones, David Lynch...

—... con Abel Ferrara he trabajado mucho, con Paul Schrader, he trabajado también con mi mujer. Suelo repetir, por razones obvias. Tenemos complicidad, ellos me entienden, yo les entiendo... pero tenemos mucho por hacer.

—También con Martin Scorsese. ¿Qué cree que le hace único?

—Es un cineasta comprometido. Vive y cultiva sus películas. Es un estudioso del cine.

Es una pasión para él, es un modo de mirar, un modo de vivir.

Cuando trabajé con él hace muchos años, no paraba de hablar de cine, mi conocimiento del cine comparado con el suyo era nulo.

—Su película The Florida project (en la que fue nominado por cuarta vez al Oscar) llega como una crítica a las desigualdades sociales. ¿Cree que los actores tienen cierta responsabilidad a la hora de denunciar las injusticias?

—Es también importante para un actor ser irresponsable, si eres demasiado responsable, tu imaginación se estrecha. Siempre intento que mis experiencias sean transparentes para vivirlas con la gente y juntos ser mejores, más tolerantes y útiles, tener una mirada más amplia sobre el mundo y un corazón más grande. Cuando hice The Florida Project no pensaba en el valor político o social que tenía, sino que pensaba: estoy viviendo con esta gente que vive de determinada manera, quiero vivir con ellos y contar esa experiencia.