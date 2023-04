Eros Ramazzotti se va del escenario tras molestarse con el cuerpo de seguridad durante un concierto

El cantante Eros Ramazzotti abandonó el escenario del WiZink Center de Madrid después de que se sintiera incómodo con las “actitudes” del cuerpo de seguridad del recinto hacia sus fanáticos.

Resulta que en su show, realizado ayer viernes 31 de marzo, el intérprete de “Otra como tú” había cantado algunos temas de su último álbum “Battito Infinito”, lo que logró la euforia del público.

Sin embargo, la emoción de sus seguidores aumentó aún más cuando comenzó a interpretar en español. Tras esto, los espectadores se pusieron de pie y el famoso los invitó a que se acercaran a las rejas que los separaba sin pensar en la “revolución” que vendría.

Lee también: Fallece Rodolfo de Anda, productor de películas y la serie “El Pantera”

Durante más de cinco canciones, los asistentes pudieron ver de cerca al cantante italiano e incluso abrazarlo. Sin embargo, el cuerpo de seguridad intervino e intentó alejar al público. La situación molestó al artista y dijo de forma pacífica: “Esto no es un problema para mí, dejadlos”, según medios internacionales.

A pesar de ello, los oficiales insistieron en dispersar a los fanáticos y Ramazzoti optó por frenar el show, pues silenció a su banda y tomó el micrófono: “Para los de seguridad: la gente está aquí para divertirse, no para hacer nada. ¡Yo me voy!". Acto seguido se fue hacia su camerino.

El famoso se ausentó del escenario por tres minutos y posteriormente regresó para “hablar” con las autoridades.

Lee también: "Sí se nos salió de las manos": presidente del Patronato de la Feria del Caballo

El suceso también provocó la molestia de las personas que pagaron por los boletos más caros debido a la falta de visibilidad.

"El problema de la seguridad es que no trata bien a la gente. Para mí, que se acerquen no es un problema. Si queréis que se sienten, debe ser sin tocarlos. Podéis hacer sentar a la gente, pero no así. Sin tocar, sin hacer nada más", agregó Eros.

El mensaje levantó los aplausos del público y unos momentos después ya no había personas de pie.

De acuerdo con los reportes, se acercó a la primera fila para preguntarles “¿ya está bien así?", con un tono burlón y siguió con la presentación.

Lee también: La pista de Yailin, la más viral que indica que habría firmado su divorcio con Anuel AA