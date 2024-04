El Yaki despide en redes a Mario Olvera, su "hermano mayor", asesinado en Puebla: "Te amo cabrón"

Con una serie de fotografías de los momentos que pasaron juntos y un emotivo mensaje, Luis Alfonso Partida, mejor conocido en el mundo de la música como El Yaki, despidió a su mejor amigo y "hermano mayor", Mario Olvera, quien fue asesinado la noche de este viernes en San Pedro Cholula, Puebla.

El Yaki inició el extenso texto lamentado la partida de Olvera, pero también reconociendo su enorme labor dentro de la industria del regional mexicano y, más que nada, como amigo:

"Así te despido hermano mío, porque se que te hubiera gustado que lo compartiera.. y lo hago de corazón por que claro que lo mereces, mereces el reconocimiento de mi parte sobre el hombre que fuiste conmigo y que me enseñó muchas cosas, fuiste un gran hermano mayor", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El exvocalista de la banda El Recodo también compartió el gran cariño y la complicidad que existía entre ambos; incluso, confesó que Olvera fue uno de sus grandes maestros de vida y siempre vivirá en sus recuerdos.

"Pinche loco, me enseñaste cosas bien perras y me abriste los ojos a algo que, al día de hoy, poco a poco, sigo construyendo. ¡Te amo cabrón! Siempre nos decíamos (así), por qué así se dicen los amigos de verdad.. ¡cómo chingados no!. Vuela alto, compa", finalizó.









La noticia de la muerte de Olvera, de inmediato, conmocionó al género y varios amigos cercanos y compañeros se expresaron para enviarle al Yaki sus condolencias y expresarle su solidaridad, entre ellos Edwin Luna, Poncho Lizárraga, Lorenzo Méndez, Gerardo Ortiz, Carolina Ross, JD Pantoja, Joss Favela, Guaynaa, entre otros.

Mario Olvera murió en un ataque directo, aseguran las autoridades

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula, el empresario de 42 años perdió la vida en lo que se presume fue un ataque directo, ocurrido en las inmediaciones del centro comercial Plaza Los Almendros.

La prensa local informó que esa noche, Olvera circulaba a bordo de su camioneta cuando, de un momento a otro, un auto se impactó contra él por la parte trasera. Entonces, Olvera decidió bajarse y al reclamarle al otro conductor este le disparó a quemarropa.

Según las autoridades, el homicida abandonó el automóvil en la escena del crimen y salió huyendo en una motocicleta, misma que ya fue encontrada sobre Periférico Ecológico, pero sin ningún rastro de sus ocupantes. La Fiscalía del Estado ya abrió una inició con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

Durante el ataque también dispararon contra la esposa de Olvera, sin embargo, ésta logro salir ilesa.

¿Quien era Mario Olvera?

Empresario del ámbito restaurantero y el musical, Mario Olvera fue mánager de grandes agrupaciones como El Recodo y Margarita La diosa de la cumbia y era CEO de la productora Ranch Music Sinaloa, que se encarga de la contratación de figuras importantes del regional para diversos eventos.

Por si esto fuera poco también era dueño de tres famosos restaurantes en San Pedro Cholula, donde radicaba.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y no se tiene información respecto a los responsables.

