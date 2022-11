Erika Buenfil cumple 59 años; así ha sido su carrera y su vida

El día de hoy Teresa de Jesús Buenfil López, mejor conocida como Erika Buenfil, apagó 59 velitas en su pastel y con su carrera tomando un nuevo impulso, gracias a su popularidad en las redes sociales, principalmente en TikTok donde se ha ganado el mote de la reina.

Con más de 15 millones de seguidores en Tik Tok y 4.9 millones en Instagram, la actriz es considerada una de las actrices más populares entre los jóvenes, quienes la han dado un nuevo aire a su imagen.

“Todo esto se dio de manera sencilla, porque si lo haces jugando, si lo haces divertido y dejas de pensar que sólo los jóvenes lo pueden hacer, en ese momento fluyes, conectas y te das cuenta que no es tan complicado; lo que pasa es que uno piensa cuando hace un video que lo va a ver mi comadre o mi vecina o los compañeritos de mi hijo, pero a mí me valió gorro, no pensé en nada de eso y seguí adelante”, dijo Erika Buenfil, en su paso por la alfombra naranja de los Kids Choice Awards 2022 en agosto pasado.

Lee también: Eduin Caz, de Grupo Firme, responde a los abucheos durante el medio tiempo de la NFL: “Cuando quieran les llenamos el estadio”

Pero desde el inicio de su carrera ella ha tenido esa conexión entre las nuevas generaciones, basta recordar que a los ocho años era edecán del Tío Gamboín en su programa Una tarde de tele, o que en 1982 con tan sólo 19 años fue conductora al lado de René Casados del popular programa XE-TU, al lado del actor René Casados, y que en 2004 en la telenovela Amores al límite ella junto a Arturo Peniche, fueron la pareja adulta protagonista.

También se ha abierto camino en proyectos innovadores como “Amores verdaderos” (2012), “La doble vida de Estela Carrillo” (2017), “Por amar si ley” (2019) y “Vencer el pasado” (2021), es por eso que esta actriz no piensa en dejar la actuación a pesar de ser una influencer consagrada.

“Mi carrera como actriz seguirá paralela al nuevo mundo de las redes sociales, a mí me encanta actuar pero tengo que aprovechar este boom, porque a la medida que tú le pedaleas a la bicicleta sigues avanzando, porque si te estacionas pasan otras bicicletas, entonces hay que darle”, dijo Buenfil en aquella ocasión.

Erika es madre de Nicolás de Jesús Buenfil López, quien en la actualidad tiene 17 años y es fruto de la relación de la actriz con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León; el joven acompaña a su mamá en los videos que ella comparte en Tik Tok e Instagram, además llevan una buena relación en su día a día.

“Cumplir años, cumplir sueños, celebrar la vida. Gracias, gracias, gracias por tanto a todos, a mis fans, a mis amigos, a mi familia, a mi hijo y a la vida. Los amo”, fue el mensaje que Erika Buenfil compartió en su cuenta de Instagram para comenzar las celebraciones de sus 59 años.

También realizó un en vivo en Instagram, donde además de agradecer el cariño y los regalos que ha recibido en este día, quiso compartir que hace aproximadamente dos meses se sometió a una cirugía plástica para cambiar sus prótesis mamarias, ya que en su mastografía anual encontraron ciertas anormalidades, nada de peligro sólo se estaban adhiriendo a su cuerpo, y por consejo de su médico decidió retirar sus implantes viejos por unos nuevos, pero que no quiso decirlo hasta que estuviera recuperada, por eso hoy está feliz recibiendo un año más con senos nuevos, una nueva telenovela (“Perdona nuestros pecados”) y muchos planes para el 2023.

Lee también: Tras su muerte, acusan públicamente a Pablo Milanés de presunto acoso